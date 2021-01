तमिलनाडु के कप्तान दिनेश कार्तिक ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। बड़ौदा को पहले बल्लेबाजी करनी है।

Toss Update from the @GCAMotera! In the all-important @Paytm #SyedMushtaqAliT20 #Final, Tamil Nadu have won the toss & elected to bowl against Baroda. #TNvBDA Follow the match 👉 https://t.co/UAB2Z0siQm pic.twitter.com/VFVCrSHngr