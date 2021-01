सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) 2021 के एलीट ग्रुप बी के मैच में रविवार रात असम ने हैदराबाद को 2 रन से हरा दिया। असम की इस जीत में उसके स्टार बल्लेबाज रियान पराग ने अहम भूमिका निभाई। रियान पराग ने 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 40 गेंद में नाबाद 51 रन बनाए। कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेले गए इस मैच में हैदराबाद ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया।

असम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 159 रन बनाए। रियान पराग उसके हाइएस्ट स्कोरर रहे। उनके अलावा रज्जाकुद्दीन भी 15 गेंद में 31 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने भी 3 चौके और 2 छक्के लगाए। साहिल जैन ने भी 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 21 गेंद में 31 रन की पारी खेली। हालांकि, असम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। उसका पहला विकेट 11 रन के स्कोर पर ही गिर गया था। उसने 21 रन के स्कोर तक 3 विकेट गंवा दिए थे।

इसके बाद रियान पराग ने देनिश दास के साथ मिलकर स्कोर को 50 के पार पहुंचाया। 57 रन के स्कोर पर देनिश (14 रन) भी पवेलियन लौट गए। उनकी जगह साहिल जैन आए। रियान और साहिल ने पारी को संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी की। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रन ही बना पाई। हिमलय अग्रवाल उसके हाइएस्ट स्कोरर रहे। उन्होंने 2 चौके और एक छक्के की मदद से 22 गेंद में 29 रन बनाए।

हैदराबाद के लिए राहुल बुधनी ने 16 गेंद में 21 और तेलुकुपल्ली रवि तेजा ने 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 11 गेंद में 24 रन बनाए। तनय त्यागराजन ने भी 9 गेंद पर 21 रन ठोक अपनी टीम को जिताने की भरसक कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। हैदराबाद को जीत के लिए आखिरी 5 ओवर में 60 रन बनाने थे, लेकिन वह 57 रन ही बना पाया और 2 रन से मैच गंवा दिया।

रियान पराग इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 में तब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल में छक्का लगाकर राजस्थान रॉयल्स को मैच जिताया था। उस मैच में रियान पराग ने 26 गेंद में 42 रन की नाबाद पारी खेली थी। मैच जिताने के बाद रियान पराग ने बिहु (असम का लोकनृत्य) डांस भी किया था।

Was that the Bihu dance from his home state that Riyan Parag just did?

Took one #Halla-va turnaround for Royals to win their first match outside Sharjah! #Dream11IPL #CricketYourWay #SRHvRR #IPL2020 pic.twitter.com/x2m6ZexzvC

— Hotstar USA (@Hotstarusa) October 11, 2020