सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 के पहले राउंड में सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली मुंबई ने हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय दूसरा परिसर मैदान पर खेले जा रहे इस मुकाबले में मुंबई की प्लेइंग 11 में भारतीय क्रिकेट के कई दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं।

मुंबई की प्लेइंग 11 में भारत के पूर्व टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव, शार्दुल ठाकुर, सरफराज खान, शिवम दुबे और तुषार देशपांडे जैसे नाम शामिल हैं। इनके अलावा अंगकृष रघुवंशी और मुशीर खान भी टीम में हैं। हैदराबाद की कमान चामा मिलिंद के हाथों में है। इसके अलावा तन्मय अग्रवाल और तनय त्यागराजन जैसे नाम शामिल हैं।

मुंबई की प्लेइंग 11

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शार्दुल ठाकुर, सरफराज खान,शिवम दुबे, तुषार देशपांडे, अथर्व अंकोलेकर, अंगकृष रघुवंशी, साईराज पाटिल,मुशीर खान, हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर),मैक्सवेल स्वामीनाथन।

हैदाराबद की प्लेइंग 11

तन्मय अग्रवाल, अमन राव पेराला, अभिरथ रेड्डी,कोडिमेला हिमतेजा, भावेश सेठ (विकेटकीपर), चामा वी मिलिंद (कप्तान), तनय त्यागराजन, प्रणव वर्मा, वेद रेड्डी, अजय देव गौड़, चिन्तला रक्षण रेड्डी।

मुंबई स्क्वॉड

सरफराज खान, अंगकृष रघुवंशी, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), शिवम दुबे, मुशीर खान, शार्दुल ठाकुर, साईराज पाटिल, शम्स मुलानी, दिव्यांश सक्सेना, अथर्व अंकोलेकर, मोहित अवस्थी, सुवेद पारकर, मैक्सवेल स्वामीनाथन, सिल्वेस्टर डिसूजा, तुषार देशपांडे।

हैदराबाद स्क्वॉड

तन्मय अग्रवाल, अमन राव पेराला, कोडिमेला हिमतेजा, अभिरथ रेड्डी, राहुल राधेश (विकेट कीपर), चामा वी मिलिंद (कप्तान), तनय त्यागराजन, अजय देव गौड़, राहुल बुद्धि, प्रग्नय रेड्डी, चिन्तला रक्षण रेड्डी, भावेश सेठ, सरनू निशांत, प्रणव वर्मा, वेद रेड्डी, गडुगु गणेश, हर्षित साई वाई।

सौराष्ट्र के खिलाफ बिहार की संभावित प्लेइंग इलेवन

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट 2026-27 के अपने पहले लीग मैच में बिहार का सामना सौराष्ट्र के साथ होगा। इस मैच में बिहार की कप्तानी वैभव सूर्यवंशी करेंगे। वैभव के साथ पारी की शुरुआत करते हुए आयुष लोहारुका नजर आ सकते हैं। टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज आलोक कुमार बैटिंग लाइनअप में तीसरे स्थान पर हो सकते हैं जबकि इसके बाद अल्तमश अशरफ, सूरज कश्यप हो सकते हैं। पूरी खबर पढ़ें।