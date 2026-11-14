सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले राउंड में शनिवार (14 नवंबर) को मुंबई ने हैदराबाद को 172 रनों पर आउट कर दिया। मुंबई के लिए ऑफ स्पिनर मैक्सवेल स्वामीनाथन और शिवम दुबे ने शानदार गेंदबाजी। मैक्सवेल ने 3 और दुबे ने 2 विकेट लिए। हैदराबाद की ओर से कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं लगा पाया। अभिरथ रेड्डी ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए।

हैदराबाद के लिए तन्मय अग्रवाल ने 9, अमन राव पेराला ने 16, अभिरथ रेड्डी ने 35, कोडिमेला हिमतेजा ने 25, तनय त्यागराजन ने 7, भावेश सेठ ने 11, प्रणव वर्मा ने 16, चामा वी मिलिंद ने 22, अजय देव गौड़ ने 12, वेद रेड्डी ने नाबाद 4 और चिन्तला रक्षण रेड्डी ने 5 रन बनाए।

मुंबई की गेंदबाजी

मुंबई ने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। मैक्सवेल स्वामीनाथन ने 23 रन देकर 3 विकेट लिए। साई राज पाटिल ने 27 और शिवम दुबे ने 31 रन देकर 2-2 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर और अथर्व अंकोलकर ने 1-1 विकेट लिए। तुषार देशपांडे और मुशीर खान को विकेट नहीं मिला।

मुंबई की प्लेइंग 11

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शार्दुल ठाकुर, सरफराज खान,शिवम दुबे, तुषार देशपांडे, अथर्व अंकोलेकर, अंगकृष रघुवंशी, साईराज पाटिल,मुशीर खान, हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर),मैक्सवेल स्वामीनाथन।

हैदराबाद की प्लेइंग 11

तन्मय अग्रवाल, अमन राव पेराला, अभिरथ रेड्डी,कोडिमेला हिमतेजा, भावेश सेठ (विकेटकीपर), चामा वी मिलिंद (कप्तान), तनय त्यागराजन, प्रणव वर्मा, वेद रेड्डी, अजय देव गौड़, चिन्तला रक्षण रेड्डी।

सौराष्ट्र के खिलाफ बिहार की संभावित प्लेइंग इलेवन

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट 2026-27 के अपने पहले लीग मैच में बिहार का सामना सौराष्ट्र के साथ होगा। इस मैच में बिहार की कप्तानी वैभव सूर्यवंशी करेंगे। वैभव के साथ पारी की शुरुआत करते हुए आयुष लोहारुका नजर आ सकते हैं। टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज आलोक कुमार बैटिंग लाइनअप में तीसरे स्थान पर हो सकते हैं जबकि इसके बाद अल्तमश अशरफ, सूरज कश्यप हो सकते हैं। पूरी खबर पढ़ें।