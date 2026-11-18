सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बुधवार 18 नवंबर 2026 को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। यश ढुल के तूफानी शतक के बावजूद दिल्ली को बिहार के खिलाफ दो विकेट से हार का सामना करना पड़ा। यश ढुल ने 59 गेंद में नाबाद नहीं, बल्कि 125 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन बिहार ने आखिरी ओवर में एक गेंद शेष रहते 225 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 224 रन बनाए थे।

इंदौर के डेली कॉलेज ग्राउंड में खेले गए मैच में यश ढुल ने 59 गेंदों में 125 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 16 चौके और सात छक्के लगाए। विकेटकीपर बल्लेबाज तेजस्वी दहिया ने भी उनका अच्छा साथ दिया। दहिया ने 25 गेंदों में चार चौके और चार छक्कों की मदद से 51 रन बनाए।

दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए सिर्फ 8.5 ओवर में 126 रन जोड़े। इस साझेदारी की मदद से दिल्ली ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 224 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। एक समय दिल्ली का स्कोर तीन विकेट पर 81 रन था, लेकिन यश ढुल और तेजस्वी दहिया ने तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। कप्तान प्रियांश आर्या और अनुभवी बल्लेबाज नितीश राणा बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। बिहार की ओर से राघवेंद्र प्रताप सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 44 रन देकर तीन विकेट लिए।

आखिरी ओवर में बिहार ने मारी बाजी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिहार की टीम ने शुरुआत से ही तेज बल्लेबाजी की। सलामी बल्लेबाज आयुष लोहारुका ने 22 गेंदों में 50 रन बनाए, जबकि बिपिन सौरभ ने 19 गेंदों में 49 रन की पारी खेली। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 5.4 ओवर में 92 रन जोड़ दिए। इस दौरान दोनों का स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा रहा।

बिहार ने 7.3 ओवर में ही दो विकेट पर 117 रन बना लिए थे। हालांकि, इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। 16.3 ओवर में टीम का स्कोर आठ विकेट पर 189 रन हो गया था। इस समय दिल्ली की जीत लगभग तय लग रही थी, लेकिन मयंक कुमार और प्रशांत सिंह ने हार नहीं मानी।

मयंक कुमार और प्रशांत सिंह ने नौवें विकेट के लिए 37 रन की अहम साझेदारी कर बिहार को जीत दिला दी। मयंक कुमार 13 गेंदों में 24 रन और प्रशांत सिंह आठ गेंदों में 13 रन बनाकर नाबाद रहे। बिहार ने 19.5 ओवर में आठ विकेट पर 227 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। दिल्ली की ओर से दिग्वेश राठी ने 47 रन देकर तीन विकेट लिए।

संक्षिप्त स्कोर