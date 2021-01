Syed Mushtaq Ali Trophy 2021: राजस्थान ने महिपाल लोमरोर की उम्दा पारी के दम पर बिहार को 16 रन से हराकर बुधवार को सैयद मुश्ताक अली ट्राफी टी20 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। राजस्थान 29 जनवरी को पहले सेमीफाइनल में तमिलनाडु का सामना करेगा जबकि दूसरा सेमीफाइनल बड़ौदा और पंजाब के बीच खेला जाएगा। पंजाब, बड़ौदा और तमिलनाडु ने क्रमश: कर्नाटक, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।

राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 164 रन बनाए। उसकी तरफ से महिपाल लोमरोर के 37 गेंदों पर पांच चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से नाबाद 78 रन बनाए। उन्होंने बिहार के कप्तान आशुतोष अमन के आखिरी ओवर में 20 रन बनाए। यह पारी का भी आखिरी ओवर था। लोमरोर ने 210.81 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उनके अलावा भरत शर्मा और अंकित लांबा ने 38-38 रनों का योगदान दिया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी की। बिहार के लिए आशुतोष अमन और सूरज कश्यप ने दो-दो विकेट लिए।

165 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिहार की टीम चार विकेट पर 148 रन ही बना पाई। मंगल महरौर ने 58 गेंदों पर चार चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 68 रन बनाए। दूसरे छोर पर किसी भी बल्लेबाज ने उनका बखूबी साथ नहीं दिया। विकास यादव ने अंतिम क्षणों में 17 गेंदों पर नाबाद 27 रन बनाए लेकिन वे टीम को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सके। बिहार धीमी बल्लेबाजी, कैच छोड़ने और डेथ ओवरों में खराब गेंदबाजी के कारण इस मैच में हार गया।

