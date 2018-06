FIFA World Cup 2018 Live Score Streaming, Switzerland vs Costa Rica Live Score: स्विट्जरलैंड इस मैच में जीत हासिल कर अगले दौर में प्रवेश करना चाहेगा।

FIFA World Cup 2018 Live Score Streaming, Switzerland vs Costa Rica Live Score Streaming, Sau vs Egy Live Streaming at Sony Liv, Sony Ten 2 Football Live: फीफा विश्व कप के 21वें संस्करण के ग्रुपु-ई के मुकबाले में आज स्विट्जरलैंड का सामना कोस्टा रिका से हो रहा है। निझनी नोवगोरोड स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में जीत हासिल कर अगले दौर में प्रवेश करना चाहेगा। अपने पहले मैच में ब्राजील जैसी टीम को 1-1 से ड्रॉ पर रोककर अगले मैच में सर्बिया को 2-1 से हराने वाली स्विट्जरलैंड के लिए कोस्टा रिका के खिलाफ जीत उसके अटैक पर निर्भर करती है।

इस आखिरी ग्रुप मैच में स्विट्जरलैंड को सबसे ज्यादा मेहनत कोस्टा रिका के डिफेंस को तोड़ने में करनी होगी। कोस्टा रिका की टीम ने ब्राजील को पिछले ग्रुप मैच में निर्धारित समय तक गोल करने का एक भी मौका नहीं दिया था। ब्राजील के दोनों गोल इंजुरी टाइम में हुए थे।

VS 27 Jun Nizhny Novgorod Stadium Match Details Switzerland 0 0 Costa Rica Match Center

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App