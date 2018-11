खेल के मैदान पर खिलाड़ियों द्वारा कई बार ऐसा प्रदर्शन देखने को मिलता है जो लंबे समय तक याद किए जाते हैं। क्रिकेट की अगर बात करें तो ऐक्शन किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत मायने रखते हैं, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी किसी भी खिलाड़ी का अंदाज ही उसे अलग दर्जे का खिलाड़ी बनाता है, तो कई बार कुछ क्रिकेटर्स तो अपने अलग अंदाज के कारण ही जाने जाते हैं। गेंदबाजी के ऐक्शन की अगर बात करें तो कई ऐसे गेंदबाज हैं जिनका ऐक्शन सामान्यता क्रिकेट जगत में कभी-कभी ही देखने को मिलता है। हालांकि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसे गेंदबाज का ऐक्शन वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है और सोशल मीडिया पर तो इस वीडियो ने धमाल मचा रखा है। इस गेंदबाज की खास बात है कि यह स्विच करते हुए गेंद को फेंकता है जो अब तक शायद क्रिकेट में कभी नहीं देखा गया।

खबरों की मानें तो यह वीडियो सबकॉन्टिनेंट का बताया जा रहा है जिसे बीसीसीआई ने अपनी बेबसाइट पर भी शेयर किया है। दरअसल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक गेंदबाज रनअप के साथ आता है और गेंद को 360 डिग्री पर घूमकर फेंकता है जिससे बल्लेबाज भी असहज दिखते हैं और अंपायर ने इसे डेड बॉल करार दिया हालांकि इस टीम के साथी खिलाड़ी और खुद गेंदबाज को डेड गेंद देने की बात हजम नहीं हो रही है।

Bowler turning 360 degrees in his run-up is a sure distraction to the batsman. The umpire was right in declaring it a dead ball.

What about switch hits, reverse sweeps and other fancy shots.. Why can't the bowler also perform some antics as far as the delivery is bowled legally.

