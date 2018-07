स्विजरलैंड के टेनिस स्टार रॉजर फेडरर वॉर्डरोब मालफंक्शन का शिकार हुए थे। सोमवार (दो जुलाई) को उन्होंने उसी घटना को याद किया। फेडरर ने खेल के दौरान उसे सबसे मजेदार पल बताया। कहा कि वह उस दिन बेहद उत्साहित और घबराए हुए थे। घटना से जुड़ा पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है।

विंबलडन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इससे जुड़ा वीडियो पोस्ट किया। स्विज खिलाड़ी ने उसमें बताया, “मैं तब लंबी वाली पतलून पहनना चाहता था, जो टूर्नामेंट के लिए तैयार की गई थी। ट्रॉफी दिए जाने के दौरान मैंने जब पतलून की जेब में हाथ डालने की कोशिश की, मुझे तब महसूस हुआ था कि मैंने पतलून पहन कर गलती की। खैर, तब काफी देर हो चुकी थी।”

देखें क्या हुआ था तब स्विज प्लेयर के साथ-

कैप्शन में लिखा गया, “कोई भी परफेक्ट नहीं होता। रॉजर फेडरर के पास कन्फेशन है, जो कि साल 2007 में पहने हुए उनके एक आउटफिट को लेकर है।” साल 2007 में फेडरर ने राफेल नडाल को फाइनल में हराया था, जिसके बाद उन्होंने विंबलडन में लगातार अपनी पांचवीं जीत कायम रखी थी। वह आठ बार के विंबलडन चैंपियन हैं, जिसमें 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 और 2017 के खिताब शामिल हैं।

सोमवार को फेडरर ने साल के तीसरे ग्रांड स्लैम टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरूआत की। वह लगातार 20वीं बार विंबलडन में हिस्सा ले रहे हैं। ऑल इंग्लैंड क्लब के पहले मुकाबले में उन्होंने सर्बिया के दुसान लाजोविक को हराया था। यह मैच एक घंटा 19 मिनट चला था।

