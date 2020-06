बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर उन अभिनेत्रियों में से हैं जो अक्सर बेबाकी राय देने के लिए जानी जाती हैं। सोशल मीडिया में स्वरा भास्कर बतौर एक्टिविस्ट भी जानी जाती हैं। स्वरा भास्कर के मुखर स्वभाव के कारण ही कई लोग उन्हें अक्सर ट्रोल करते रहते हैं। इस बार पीड़ित ने ही उन्हें ट्रोल कर दिया।

मामला डैरेन सैमी को आईपीएल में कालू कहने वाले विवाद से जुड़ा है। इस मामले में स्वरा भास्कर ने कूदने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सनराइजर्स हैदराबाद के उन खिलाड़ियों को सैमी से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि, सैमी ने उनको ऐसा जवाब दिया कि उसके बाद स्वरा का कोई रिएक्शन नहीं आया।

दरअसल, वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में नस्लवाद है। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के लिए खेलने के दौरान टीम के खिलाड़ी उन्हें कालू कहकर बुलाते थे। हालांकि, गुरुवार को वह अपने बयान से पीछे हट गए। सैमी ने ट्वीट कर कहा कि अब वह समझ चुके हैं कि उनके लिए इस्तेमाल किया जाना वाला यह शब्द प्यार में कहा जाता था। किसी भी खिलाड़ी का उद्देशय उन्हें नीचा दिखाना नहीं था।

सैमी ने ट्वीट कर कहा, ‘मुझे यह बताकर काफी खुशी हो रही है कि मेरी साथी खिलाड़ी से दिलचस्प बात हुई। हमने फैसला किया नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय हमें लोगों को जागरुक करना चाहिए।। मेरे भाई ने मुझे भरोसा दिलाया है कि उन्होंने जो मुझे कहा वह प्यार में कहा गया था। मैं उनपर भरोसा करता हूं।’

उनके इस ट्वीट पर स्वरा भास्कर ने रिट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ‘प्रिय डैरेन सैमी अगर किसी व्यक्ति ने अश्वेत व्यक्ति के लिए ‘N’ शब्द का इस्तेमाल किया होता, और फिर कहता कि हम ऐसी जगह से हैं जहां प्यार बसता है, तो इस पर आप क्या कहते। यही चीज ‘कालू’ जैसे शब्द के साथ है। टीम सनराइजर्स हैदराबाद कुछ सभ्यता और दम दिखाइए और आधिकारिक तौर पर सैमी से माफी मांगिए। यह क्रिकेट नहीं है।’



सैमी ने स्वरा के इस ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने लिखा, ‘आप मुझे गलत मत समझिए, जो कहा गया या फिर किया गया मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। मैं बस यह कह रहा हूं कि इस मौके को हम लोगों को एजुकेट करने में लगाएं, जिससे ऐसा फिर कभी ना हो। कोई सॉरी तभी बोलता है, जब उसको लगता है कि उसने गलत किया है। मैं ब्लैक होने पर गर्व करता हूं, जो कभी नहीं बदलेगा।’

Don’t get me wrong I’m not condoning what was done/said. I’m saying let’s use this opportunity to educate each other so it doesn’t happen again. One can only apologize if he/she feels wrong about something. I’m confident&proud to be black. That will never change https://t.co/HeA1Erwby3

— Daren Sammy (@darensammy88) June 12, 2020