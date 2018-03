संदिग्ध हालात में हुई थी इस दिग्गज क्रिकेटर की मौत, याद कर भावुक हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर

कोच बॉब वूल्मर को याद कर पाकिस्तानी खिलाड़ी भावुक हो उठे। पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से लेकर तमाम पाक खिलाड़ियों ने 11 वीं पुण्य तिथि के मौके पर जमाने के दिग्गज खिलाड़ी और सफल कोच रहे बॉब वूल्मर को श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उनकी फोटो पोस्ट कर लिखा-आज बॉब की 11 वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद करने का दिन है। इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए सलमान बट ने लिखा-बॉबी निस्संदेह एक महान कोच थे और बहुत अच्छे इंसान भी। शोएब मलिक ने बॉब वूल्मर की तस्वीर पोस्ट कर कैप्शन लिखा है-मिस यू कोच।

हुई थी संदिग्ध मौतः 2007 में वेस्टइंडीज में वर्ल्डकप आयोजित हुआ। 17 मार्च के दिन भारत और पाकिस्तान टीम की अपने से कमजोर टीमों से हुई हार ने क्रिकेट जगत को हैरान कर के रख दिया। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली घटना पाकिस्तानी क्रिकेट कोच बॉब वूल्मर की होटल के कमरे में संदिग्ध मौत रही। टीम के हारने के कुछ ही घंटे बाद हुई इस घटना ने खिलाड़ियों को हिलाकर रख दिया। बांग्लादेश ने जहं भारत को पांच विकेट से वहीं आयरलैंड ने पाकिस्तान को तीन विकेट से हराया था। उस समय आशंका जाहिर की गई की कमजोर टीम से पाकिस्तान के हारने के बाद कोच बॉब वूल्मर तनाव में आ गए और उन्होंने काफी शराब पीने के बाद बेहोश हो गए। जमैका के एक हास्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया। चिकित्सकों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया।

#OnThisDay in 2007, Remembering Bob Woolmer, former head coach of Pakistan, on his 11th death anniversary. pic.twitter.com/bsTqxsTrR3

— PCB Official (@TheRealPCB) March 18, 2018