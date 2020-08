भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने दिवगंत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर तंज कसा है। यही नहीं, उन्होंने इस मामले में साथी क्रिकेटरों की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। 34 साल के मनोज तिवारी ने कहा कि फैंस आपसे अपेक्षा रखते हैं कि मैदान पर प्रदर्शन करने के अलावा खिलाड़ी महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर बोलेंगे। मनोज तिवारी का मानना है कि क्रिकेटर्स इसलिए चुप रहते हैं, क्योंकि वे विवाद में नहीं पड़ना चाहते।

मनोज तिवारी ने एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन इसे #EDExposeRheaInSSRCase टैग किया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने जो कुछ लिखा है वह रिया चक्रवर्ती के संदर्भ में है। मनोज तिवारी ने ट्वीट किया, ‘सभी गोल्ड डिगर्स को यहां से बाहर निकालो।’ इसके बाद उन्होंने लिखा, ‘पैसा सिर्फ कामचोर लड़कियों को ही आकर्षित करता है। जब कोई महिला कड़ी मेहनत करती है तो तो धनाढ्य पुरुष उसके लिए बोनस होता है, ना कि सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए सीढ़ी।’

वहीं, एक स्पोर्ट्स वेबसाइट के साथ लाइव चैट के दौरान मनोज तिवारी ने कहा, ‘यह कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात है। वे मुझे टैग करते रहते हैं और कहते हैं कि ज्यादातर क्रिकेटरों ने कुछ नहीं बोला। मैं किसी के लिए नहीं बोल सकता। हर किसी का यह अपना फैसला है कि वह अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाए। वे कुछ मुद्दों पर मुखर होना चाहते हैं या नहीं। यह पूरी तरह उन पर निर्भर है।’

2 al d gold diggers out there. Read dis

Money only impresses lazy girls. Wen a women works hard, a man wit money is a bonus, not a ladder to upgrade #EDExposeRheaInSSRCase

