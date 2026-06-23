भारतीय क्रिकेट टीम के स्क्वाड में आयरलैंड व इंग्लैंड सीरीज से पहले बदलाव हो गया है। चोटिल नितीश कुमार रेड्डी दोनों दौरों की टी20 टीम से बाहर हो गए हैं। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा रिप्लेसमेंट का ऐलान भी कर दिया है। 23 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है।

सूर्यांश शेडगे आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर भारत की टी20 टीम का हिस्सा होंगे। बीसीसीआई ने रिलीज जारी करते हुए उनके नाम का ऐलान किया है। सूर्यांश ने हाल ही में श्रीलंका में खेली गई ट्राई सीरीज में बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन किया था। इसके अलावा चयनकर्ताओं ने उनके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किए गए प्रदर्शन को भी तवज्जो देते हुए उनका चयन किया है।

बीसीसीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि नितीश ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद अपने बाएं पैंर की जांघ की मांसपेशियों में दिक्कत की जानकारी दी थी। इसके बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उनको एक तय समय के लिए रिहैबिलिटेशन की सलाह दी। इसी कारण वह आगामी दोनों टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह सूर्यांश शेडगे को टीम इंडिया में एंट्री मिली है।

कैसा रहा सूर्यांश शेडगे का प्रदर्शन?

सूर्यांश ने हाल ही में इंडिया ए के लिए ट्राई सीरीज में 147 रन पांच पारियों में बनाए थे और 23 ओवर गेंदबाजी करते हुए पांच पारियों में दो विकेट भी झटके थे। इससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के लिए उन्होंने 251.92 के स्ट्राइक रेट से 131 रन बनाए थे। उन्होंने लिस्ट ए करियर में 11 विकेट समेत 258 रन बनाए हैं। जबकि टी20 में उनके नाम 25 से अधिक की औसत से 356 रन औ 13 विकेट दर्ज हैं। आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए उन्होंने 7 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए 158 रन बनाए थे।

आयरलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का नया टी20 स्क्वाड

इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का नया टी20 स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपरः, इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, वैभव सूर्यवंशी, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।

🚨 News 🚨



Suryansh Shedge replaces injured Nitish Kumar Reddy in #TeamIndia's squads for Ireland and England series.



More Details 🔽 | #IREvIND | #ENGvIND https://t.co/M92NI1TbE0 — BCCI (@BCCI) June 23, 2026

समस्तीपुर से आयरलैंड तक, वैभव सूर्यवंशी का नया सफर: बॉस बेबी के लिए नए मौके के साथ नया इम्तिहान

वैभव सूर्यवंशी को आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टी20 टीम में चुना गया है। वैभव टीम इंडिया के साथ आयरलैंड रवाना भी हो चुके हैं। अब उनका जहां नया सफर नए मौकों की उम्मीदों के साथ शुरू हुआ है, तो दूसरी तरफ नए इम्तिहान भी उनका इंतजार कर रहे हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर







