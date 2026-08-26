दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 अब अपने अंतिम चरण में आ चुका है। मंगलवार (26 अगस्त) को इसका आखिरी लीग मैच खेला गया। इस मैच में पुरानी दिल्ली का सामना ईस्ट दिल्ली राइडर्स से हुआ। पुरानी दिल्ली की टीम प्लेऑफ में पहले ही पहुंच चुकी थी और ईस्ट दिल्ली बाहर थी। इस मैच में अगर पुरानी दिल्ली जीत दर्ज करती तो उसको क्वालिफायर 1 में जगह मिलती और सीधे फाइनल में पहुंच सकती थी, मगर ईस्ट दिल्ली ने उसका खेल बिगाड़ दिया।

बारिश के कारण ईस्ट दिल्ली राइडर्स और पुरानी दिल्ली 6 के बीच यह मुकाबला 10-10 ओवर का हुआ। इस मैच में पहले खेलते हुए ईस्ट दिल्ली ने 10 ओवर में 6 विकेट पर 118 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। सूर्यांश रैना ने 19 गेंद पर 42 रन की तूफानी पारी खेली। इसमें उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए। पुरानी दिल्ली के लिए दिग्वेश राठी एकमात्र असरदार गेंदबाज दिखे और 2 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट उन्होंने अपने नाम किए।

10 ओवर में 119 रन का लक्ष्य चेज करने उतरी पुरानी दिल्ली की शुरुआत अच्छी थी ओपनर आर्यन गौड़ ने 39 और समर्थ सेठ ने 17 रन बनाए। मयंक यादव ने अपनी रफ्तार के साथ रन देने में भी कंजूसी की। उन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए और एक विकेट भी झटका। उनके अलावा कप्तान सिमरजीत सिंह, रोहित यादव, रौनक वघेला और आशीष मीणा ने 1-1 विकेट लेकर टीम को 10 रन से मैच में जीत दिला दी।

पुरानी दिल्ली का बिगड़ा खेल

इस हार के साथ पुरानी दिल्ली की टीम लीग राउंड के बाद नंबर 3 पर ही रही और अब उसे एलिमिनेटर मुकाबला खेलना होगा। अगर यह मैच पुरानी दिल्ली जीतती तो साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को नीचे खिसकाते हुए नंबर 2 पर आ सकती थी। ऐसे में उसके पास प्लेऑफ में दो मौके होते, मगर ईस्ट दिल्ली ने अंतिम मैच में प्लेऑफ की तस्वीर बदल दी। लीग राउंड के बाद सेंट्रल दिल्ली किंग्स नंबर 1, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स नंबर 2, पुरानी दिल्ली नंबर 3 और आउटर दिल्ली वॉरियर्स नंबर 4 पर रही।

DPL 2026 के प्लेऑफ का पूरा शेड्यूल

क्वालिफायर 1 (Q1): सेंट्रल दिल्ली किंग्स vs साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स, 26 अगस्त (दोपहर 1.30 बजे IST)

सेंट्रल दिल्ली किंग्स vs साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स, 26 अगस्त (दोपहर 1.30 बजे IST) एलिमिनेटर (E): पुरानी दिल्ली 6 vs आउटर दिल्ली वॉरियर्स, 26 अगस्त (शाम 7 बजे IST)

पुरानी दिल्ली 6 vs आउटर दिल्ली वॉरियर्स, 26 अगस्त (शाम 7 बजे IST) क्वालिफायर 2 (Q2): Q1 हारने वाली टीम vs E जीतने वाली टीम, 28 अगस्त (शाम 7 बजे IST)

Q1 हारने वाली टीम vs E जीतने वाली टीम, 28 अगस्त (शाम 7 बजे IST) फाइनल: Q1 Winner vs Q2 Winner, 30 अगस्त (शाम 7 बजे IST)

भुवनेश्वर कुमार की घातक गेंदबाजी, लखनऊ को मिली चौथी जीत; करन शर्मा की काशी रुद्रास को लगा झटका

यूपी टी20 लीग 2026 के 20 लीग मैच हो चुके हैं। 20वें मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली लखनऊ फाल्कन्स ने काशी रुद्रास को मात दी। भुवी ने इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की। लखनऊ की यह चौथी जीत थी और काशी को चौथी हार का सामना करना पड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





