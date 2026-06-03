सूर्यकुमार यादव ने मार्च 2026 में अपनी कप्तानी में भारत को टी20 विश्व कप जिताया। मगर लगातार उनका खराब बल्लेबाजी फॉर्म चर्चा का विषय बना रहा है। अब खबर आ गई है कि सूर्या की टी20 टीम से बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज छुट्टी तय है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सूर्या के टी20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी से अच्छे कप्तानी रिकॉर्ड होने के बावजूद, उनकी किस्मत ने इस तरह पल्टी मार ली। अब उनके करियर पर भी खतरा मंडराने लगा है।

रोहित-कोहली-धोनी से बेहतर सूर्या का रिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव ने 2024 से 2026 टी20 विश्व कप तक कुल 52 टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया की कमान संभाली। उनकी कप्तानी में भारत ने 40 मुकाबले जीते और सिर्फ 8 गंवाए। जिसमें से दो टाई और दो बेनतीजा रहे। उनका सक्सेस रेट 76.92 प्रतिशत रहा, जो रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी से भी ज्यादा है। सूर्या का रिकॉर्ड रोहित से भी अच्छा इसलिए रहा क्योंकि जिन कप्तानों ने कम से कम 50 मैचों में भारत की टी20 कप्तानी की है, उनमें सबसे कम हार का प्रतिशत सूर्या का है।

खिलाड़ीअवधिमैचजीतेहारेटाईबेनतीजा जीत %हार %
वीरेंद्र सहवाग2006-200611000100.000.00
महेंद्र सिंह धोनी2007-20167241281256.9438.88
सुरेश रैना2010-201133000100.000.00
अजिंक्य रहाणे2015-20152110050.0050.00
विराट कोहली2017-20215030162260.0032.00
रोहित शर्मा2017-20246249121079.0319.35
शिखर धवन2021-20213120033.3366.66
ऋषभ पंत2022-20225220140.0040.00
हार्दिक पंड्या2022-2023161051062.5031.25
केएल राहुल2022-202211000100.000.00
जसप्रीत बुमराह2023-202322000100.000.00
ऋतुराज गायकवाड़2023-20233200166.660.00
सूर्यकुमार यादव2023-2026524082276.9215.38
शुभमन गिल2024-20245410080.0020.00

कप्तानी में हिट, बल्लेबाजी में फ्लॉप

दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण रहा सूर्यकुमार यादव का व्यक्तिगत बल्लेबाजी फॉर्म। सूर्या का ग्राफ लगातार पिछले कुछ सालों में गिरा है। उन्होंने साल 2021 में टी20 फॉर्मेट से ही इंटरनेशनल डेब्यू किया था। पांच साल में इस खिलाड़ी ने वे सब कमा लिया जो एक क्रिकेटर जिंदगी भर कमाने के लिए तरसता है। उनका वनडे, टेस्ट डेब्यू भी हुआ। टी20 में कप्तान बने और फिर वर्ल्ड कप भी अपनी कप्तानी में जीता।

मगर कप्तानी में हिट सूर्या, लगातार पिछले कुछ समय से बल्लेबाजी में फ्लॉप नजर आए। ऐसे में आगामी एशियाई खेल, 2028 ओलंपिक, 2028 टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए मैनेजमेंट ने भविष्य पर विचार किया है। वह फिट हैं जरूर लेकिन उनकी 35 साल की उम्र भी इसका सबसे बड़ा कारण रही। पिछले कुछ समय से उनकी कलाई में दिक्कत होने की खबरें भी आई थीं। यही कारण है कि अब टी20 के कप्तानी से तो वह हटे और टीम से भी उनकी छुट्टी हो गई।

सूर्यकुमार यादव का 2021 से 2026 तक हर साल T20I में प्रदर्शन

वर्षमैचपारीनाबादरनसर्वोच्च स्कोरऔसतगेंदेंस्ट्राइक रेटशतकअर्धशतकशून्यचौकेछक्के
202111922446234.85157155.410312512
202231316116411746.56621187.4329210668
202318172733112*48.86470155.952506143
2024181714297526.81283151.590404122
20252119321847*13.62177123.160031810
20261414348484*44.00300161.330414624

ऊपर दिए गए आंकड़ों में दिख रहा है कि 2021,22 और 23 में अपने प्राइम के बाद सूर्या का प्रदर्शन गिरता गया। 2024 और 2025 में उनका प्रदर्शन इतना खराब था कि औसत क्रमश: 26.81 और 13.62 था। सूर्यकुमार यादव ने साल 2026 में 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले और 44 की औसत से 484 रन भी बनाए। मगर उनकी जो मैच विनर वाली छवि थी वह इस साल नहीं दिखी। उन्होंने इस साल 4 अर्धशतक लगाए, मगर आईपीएल 2026 में उनके खराब फॉर्म ने मैनेजमेंट को यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया।

सूर्या ने आईपीएल 2026 में 13 पारियों में महज एक अर्धशतक और सिर्फ 20.76 के औसत के साथ 270 रन बनाए। अब सूर्या वनडे और टेस्ट में तो वापस आने से रहे। वहीं टी20 टीम से भी उनकी जगह जा चुकी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद सूर्या अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला खेल चुके हैं। या फिर अगर वह फॉर्म में बेहतरीन वापसी करते हैं तो उन्हें टीम में लाने के लिए, चयनकर्ताओं को फिर से मजबूर कर सकते हैं।

सूर्यकुमार यादव से छिनी टीम इंडिया की कप्तानी, भारत की टी20 टीम से भी छुट्टी

मार्च 2026 में भारतीय टीम को टी20 विश्व चैंपियन बनाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव से टी20 टीम की कप्तानी तो छिनी है। साथ ही उनकी टी20 टीम से बतौर खिलाड़ी भी छुट्टी होने की बड़ी खबर सामने आई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर