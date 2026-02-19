भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 2024 के बाद जब से टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया की कमान संभाली है, तब से ही लगातार टीम का ग्राफ ऊपर ही गया है। भारत अभी तक सूर्या की कप्तानी में एक भी टी20 सीरीज नहीं हारा है। वहीं एशिया कप 2025 में भी सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी अजेय रहते हुए सुपर 8 तक टीम पहुंच गई है। सूर्यकुमार यादव अब रोहित शर्मा से आगे भी निकल गए हैं।

अगर टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए प्रदर्शन के हिसाब से सबसे सफल कप्तान की बात करें तो निश्चित ही रोहित शर्मा और एमएस धोनी का नाम आएगा, क्योंकि दोनों ने वर्ल्ड कप जीता है अपनी कप्तानी में, लेकिन सूर्या आंकड़ों में सबसे आगे हैं। अगर विनिंग पर्सेंट की बात करें तो अब सूर्यकुमार यादव भारत के सबसे सफल कप्तान बन गए हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा है। उनका विनिंग पर्सेंट बतौर कप्तान सबसे ज्यादा है।

भारत के सबसे सफल T20I कप्तान (विनिंग पर्सेंट)

खिलाड़ी मैच जीत हार टाई नो रिजल्ट विनिंग पर्सेंट (%) सूर्यकुमार यादव 47 36 7 2 2 82.22 रोहित शर्मा 62 49 12 1 0 79.83 विराट कोहली 50 30 16 2 2 64.58 एमएस धोनी 73 42 28 1 2 59.85

अब सूर्या के निशाने पर विश्व कप

सूर्यकुमार यादव के निशाने पर अब टी20 विश्व कप 2026 का खिताब है। अगर वह भारत को अपनी कप्तानी में वर्ल्ड चैंपियन बनाते हैं तो वह एमएस धोनी और रोहित शर्मा की एलीट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। वहीं खास बात यह होगी कि अभी तक किसी भी देश ने लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं। वहीं भारत होस्ट भी है और अभी तक इस टूर्नामेंट में कभी मेजबान देश की टीम चैंपियन नहीं बनी है। यानी सूर्या के पास कई सारे इतिहास रचने का मौका है।

फिलहाल टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में अजेय रहते हुए अब सुपर 8 में पहुंच गई है। सुपर 8 में भारत का पहला मैच 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका, 26 फरवरी को जिम्बाब्वे और 1 मार्च को वेस्टइंडीज से होगा। सुपर 8 में भारत की चुनौतियां आसान नहीं होंगी। ऐसे में सूर्या का असली टेस्ट अब होने वाला है।

