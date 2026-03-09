भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप जीतते हुए इतिहास रचा है। वह भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले तीसरे कप्तान बने। उन्होंने अपने पहले वर्ल्ड कप में ही बतौर कप्तान विश्व विजेता बनते हुए एमएस धोनी की बराबरी की और रोहित शर्मा से भी आगे निकले। वहीं फाइनल मुकाबले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने रिटायरमेंट को लेकर भी जवाब दिया है।

गौरतलब है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने संन्यास लिया था और नई टीम तैयार हुई थी। अब सूर्या ने अपने संन्यास से जुड़ी अटकलों पर सीधा-सपाट जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने अपने आगे के प्लान को भी बताया है।

क्या बोले कप्तान सूर्यकुमार यादव?

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने संन्यास से जुड़े सवाल पर हंसते हुए कहा,”भाई क्यों रिटायरमेंट के बारे में सोचना है। सबकुछ ठीक तो चल रहा है।” वहीं इस दौरान उन्होंने अपने आगे के प्लान और फोकस पर भी बात की। कप्तान सूर्या ने साफ कर दिया कि आगे अब उनकी नजरें सबसे जरूरी ओलंपिक मेडल पर हैं। साथ ही टी20 वर्ल्ड कप 2028 के ऊपर भी उनकी निगाहे हैं।

टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। दोनों ने मीडिया के कई सवालों का जवाब दिया। कप्तान ने अपना फ्यूचर प्लान साफ किया कि वह कहीं नहीं जा रहे हैं। उनकी नजरें ओलंपिक और अगले वर्ल्ड कप पर हैं। वहीं संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती को लेकर भी उन्होंने ढेर सारी बातें कीं।

सूर्यकुमार यादव ने माथे पर लगाई पिच की मिट्टी

सूर्यकुमार यादव ने फाइनल में जीत के बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच की मिट्टी को माथे से लगाया और फिर अपने हाथ को चूमा। इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा को बारबाडोस की मिट्टी को खाते देखा गया था। अब सूर्या ने भी मिलता-जुलता एक्शन दिखाया।

