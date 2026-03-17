भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के विश्व विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 14 मार्च 2021 को अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने उस दिन शायद ही सोचा होगा कि अगले 5 साल के अंदर वह भारत के विश्व विजेता कप्तान बन जाएंगे। भारत के लिए डेब्यू से पहले सूर्या का सफर बेहद कठिन रहा है। लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें खास पहचान नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने उसी समय का एक किस्सा शेयर किया जिसमें उनकी पत्नी देविशा शेट्टी के एक सवाल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी।

पीटीआई के साथ पॉडकास्ट में सूर्यकुमार यादव ने बताया,”हमारी शादी (सूर्या और देविशा की) 2016 में हुई थी जब मैं केकेआर के लिए खेलता था। सबकुछ ठीकठाक चल रहा था। मैं अच्छा खेल रहा था, एनजॉय कर रहा था, लेकिन 2018 में उन्होंने (देविशा ने) पूछा, तुम्हारे एज ग्रुप के साथी खिलाड़ी इंडिया खेल रहे हैं, तुमने क्या सोचा?”

देविशा के एक सवाल ने कैसे बदली जिंदगी?

इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने आगे बताया कि देविशा के इस सवाल पर उन्होंने कहा कहा,”फिर मैंने कहा कि, मुझे भी इंडिया खेलना है। फिर उन्होंने पूछा कि, कैसे खेलोगे?” सूर्या ने स्वीकारा की इस सवाल ने उनकी जिंदगी बदल दी। इसके कारण उनकी दिनचर्या लोगों से मिलना-जुलना सब बदल गया। हालांकि, सूर्या ने साफ किया कि यह पत्नी के साथ उनकी कोई बहस नहीं थी।

भारतीय कप्तान ने कहा,”यह कोई बहस नहीं थी, यह सिर्फ आपसी चर्चा थी कि आगे कैसे बढ़ना है। अगर इंडिया के लिए खेलना है और जीतना है, तो मुझे क्या करना होगा। वह पल मेरे लिए निर्णय लेने वाला पल था। इसके बाद हमें बहुत चीजें खत्म करनी पड़ीं जैसे- डाइट, दोस्तों का सर्कल, वीकेंड। हमने सोमवार से शुक्रवार तक इसे जॉब की तरह मान लिया था।”

कप्तान ने पत्नी देविशा को दिया सफलता का श्रेय

सूर्या के इस अनुशासन का फल यह था कि, 2018, 2019 और 2020 में उनका प्रदर्शन आईपीएल में शानदार रहा। इसी कारण 2021 में उन्हें भारत के लिए डेब्यू का मौका भी मिला। कप्तान ने कहा कि देविशा पर्दे के पीछे रहकर उनकी ताकत बनी रहीं। उन्होंने कहा, ”उन्होंने सच्ची बातें बताकर मुझ पर बहुत प्रभाव डाला है। अगर वह आपकी अर्धांगिनी हैं तो वह हमेशा आपके प्रति ईमानदार रहेगी क्योंकि वह सिर्फ आपकी तरक्की चाहती हैं। अगर आप साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके बीच बातचीत में निश्छलता होना जरूरी है।”

भारतीय कप्तान ने बताया कि देविशा ने कभी भी उनकी क्रिकेट को लेकर हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वह उनका क्षेत्र नहीं था, लेकिन उन्होंने उन्हें क्रिकेट से परे जीवन के बारे में सलाह दी। उन्होंने कहा, ”मैं उसे इसका पूरा श्रेय देता हूं क्योंकि उसने मुझे सिर्फ क्रिकेट में मेरे करियर को लेकर सलाह ही नहीं दी, बल्कि जीवन से जुड़ी कई बातें बताईं। मुझे क्या करना चाहिए? किसी खास परिस्थिति से कैसे निपटना चाहिए? मुझे खुद को कैसे पेश करना चाहिए?”

सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने घर में प्रवेश करने से पहले क्रिकेट को दरवाजे पर छोड़ने के लिए कहा। घर पर वह सुपरस्टार सूर्यकुमार यादव नहीं बल्कि सिर्फ सूर्या हैं। उन्होंने कहा, ”उसने मुझसे कहा कि क्रिकेट को घर के अंदर लेकर मत आना। यह सब महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने सीखी। आपको अपनी उपलब्धियों के बावजूद विनम्र और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। घर पर आप सूर्यकुमार यादव नहीं हैं इसलिए सहज व्यवहार करें। खाना खाने के बाद प्लेट को बर्तन धोने वाले स्थान पर रख दें। यह छोटी-छोटी बातें आपके जीवन में बहुत महत्व रखती हैं।”

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