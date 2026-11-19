सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट 2026-27 के तीसरे चरण के मुकाबले 18 नवंबर को समाप्त हो गए और इस टूर्नामेंट के चौथे चरण के मुकाबले 20 नवंबर को खेले जाएंगे। पिछले तीन चरण के मुकाबलों में कई ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने जोरदार पारियां खेली और खुलकर शॉट्स लगाने से पीछे नहीं रहे। अब बात अगर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की करें तो इसमें मुंबई के कप्तान सूर्यकुमार यादव और रजत पाटीदार संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं जबकि यश ढुल भी इस लिस्ट में शामिल हैं।

सूर्यकुमार-रजत टॉप पर, यश ढुल दूसरे नंबर पर मौजूद

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट 2026-27 के तीसरे चरण के मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में सूर्यकुमार यादव और रजत पाटीदार संयुक्त रूप से पहले नंबर पर मौजूद हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने अब तक खेले 3-3 मैचों में सबसे ज्यादा 15-15 छक्के लगाए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में यश ढुल और समीर रिजवी मौजूद हैं। यश और समीर ने भी इस सीजन में अब तक 3-3 मैच खेले हैं और इन दोनों के बल्ले से 13-13 छक्के निकले हैं।

सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में इस टूर्नामेंट में अब तक तीसरे स्थान पर शिवालिक शर्मा हैं जिन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 12 सिक्स जड़े हैं जबकि चौथे स्थान पर उदय सहारन हैं जिन्होंने 3 मैचों में 11 छक्के लगाए हैं जबकि पांचवें स्थान पर अब्दुल समद हैं जिन्होंने 3 मैचों में 10 सिक्स लगाए हैं। इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में सूर्यकुमार यादव और रजत पाटीदार के बीच जबरदस्त होड़ चल रहा है जबकि यश ढुल भी पीछे नहीं हैं।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट 2026-27 के तीसरे चरण के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

बल्लेबाज मैच पारी रन छक्के रजत पाटीदार 3 3 186 15 सूर्यकुमार यादव 3 3 167 15 यश ढुल 3 3 224 13 समीर रिजवी 3 3 161 13 शिवालिक शर्मा 3 3 158 12 उदय सहारन 3 3 115 11 अब्दुल समद 3 3 112 10

युजवेंद्र चहल ने 3 विकेट लेकर टी20 में पूरे किए 400 विकेट; निशांत सिंधू का ऑलराउंड प्रदर्शन, हरियाणा को मिली जीत

SMAT 2026-27: युजवेंद्र चहल ने तमिलनाडु के खिलाफ 3 विकेट लिए और इसके बाद वो भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)