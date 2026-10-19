भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। इसके लिए भारतीय टीम न्यूजीलैंड रवाना हो चुकी है। भारत के मौजूदा स्क्वाड में शामिल 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार न्यूजीलैंड में टी20 इंटरनेशनल खेल सकते हैं। इसमें अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा का भी नाम है। वहीं अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों की बात करें तो सूर्यकुमार यादव नंबर 1 पर काबिज हैं।

क्रिकइंफो के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पूर्व कप्तान और टी20 विश्व कप 2026 जीतने वाले सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 14 मैचों की 14 पारियों में 526 रन बनाए हैं। वहीं पूर्व टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर रोहित शर्मा इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। उनके नाम 17 पारियों में 511 रन दर्ज हैं। इशान किशन इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा और विराट कोहली से आगे तीसरे स्थान पर हैं।

कप्तान श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे भी लिस्ट का हिस्सा

भारतीय टी20 टीम के मौजूदा कप्तान श्रेयस अय्यर इस लिस्ट में 8वें स्थान पर मौजूद हैं। उन्होंने 13 मैचों की 11 पारियों में कीवी टीम के खिलाफ 225 टी20 इंटरनेशनल रन बनाए हैं। भारतीय टीम के मौजूदा ऑलराउंडर शिवम दुबे इस लिस्ट में 10वें स्थान पर मौजूद हैं। दुबे भी उन अनुभवी खिलाड़ियों में से हैं जो पहले न्यूजीलैंड में टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और इन फॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसन इस लिस्ट के टॉप 10 में नहीं हैं। संजू ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 8 मैच खेले हैं और 8 पारियों में उनके नाम 145 रन ही दर्ज हैं। वह इस लिस्ट में नहीं हैं लेकिन 12वें स्थान पर रिकॉर्ड टैली का हिस्सा हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 भारतीय

खिलाड़ी मैच पारियां नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर AVG गेंदें SR 100s 50s 0s 4s 6s सूर्यकुमार यादव 14 14 4 526 111* 52.6 309 170.22 1 4 2 51 29 रोहित शर्मा 17 17 2 511 80 34.06 362 141.16 0 6 0 37 27 इशान किशन 12 12 0 372 103 31 229 162.44 1 2 0 42 22 के.एल. राहुल 8 8 1 322 65 46 234 137.6 0 3 0 26 13 विराट कोहली 10 10 1 311 70 34.55 224 138.83 0 2 0 29 8 हार्दिक पंड्या 19 16 3 260 42 20 199 130.65 0 0 1 17 12 अभिषेक शर्मा 6 6 1 234 84 46.8 94 248.93 0 3 2 22 18 श्रेयस अय्यर 13 11 2 225 58* 25 181 124.3 0 1 1 14 10 एम.एस. धोनी 11 11 5 223 49 37.16 200 111.5 0 0 0 15 6 शिवम दुबे 11 10 4 184 65 30.66 90 204.44 0 1 0 11 16

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