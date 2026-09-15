भारत को अपनी कप्तानी में एशिया कप 2025 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में चैंपियन बनाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव मौजूदा टीम में जरूर नहीं हैं, लेकिन उनके रिकॉर्ड किसी से कम नहीं हैं। ऐसा ही एक रिकॉर्ड है टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने का। अपने 5 साल के करियर में ही सूर्या ने इस मामले में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ रखा है।

सूर्यकुमार यादव टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने अब तक भारत के लिए 113 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए सबसे ज्यादा 13 बार यह पुरस्कार जीता है। जबकि विराट कोहली इस लिस्ट में 16 के साथ दूसरे और दिग्गज रोहित शर्मा 14 अवॉर्ड के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

अभिषेक-इशान भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल

अफगानिस्तान के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 32 गेंद पर 82 रन की पारी खेली थी और छठी बार इस फॉर्मेट में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड भी जीता था। अपने डेब्यू के बाद से वह दुनियाभर में दूसरे सबसे ज्यादा यह पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी भी हैं। वह भारत के लिए सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच बनने के मामले में 10वें नंबर पर हैं और उनके साथी खिलाड़ी इशान किशन इस लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं। अभिषेक के गुरु युवराज सिंह भी टॉप 10 की इस लिस्ट का हिस्सा हैं।

T20I में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले टॉप 10 भारतीय

खिलाड़ी मैच प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड सूर्यकुमार यादव 113 17 विराट कोहली 125 16 रोहित शर्मा 159 14 जसप्रीत बुमराह 96 8 अक्षर पटेल 102 8 हार्दिक पंड्या 138 8 युवराज सिंह 58 7 कुलदीप यादव 54 6 इशान किशन 56 6 अभिषेक शर्मा 57 6

सूर्यकुमार यादव वर्ल्ड कप के बाद से बाहर

सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी में भारत के लिए टी20 विश्व कप का टाइटल तो डिफेंड कर लिया लेकिन टीम में अपनी जगह नहीं बचा पाए। टूर्नामेंट के कुछ दिन बाद ही श्रेयस अय्यर को भविष्य देखते हुए टीम में वापस लाया गया और टी20 टीम का कप्तान बनाया गया। सूर्या को बतौर प्लेयर भी टी20 टीम में जगह नहीं मिली। पिछले कुछ समय से उनका फॉर्म लगातार सवालों के घेरे में था। सूर्यकुमार यादव के नाम टी20 इंटरनेशनल में 107 पारियों में 3272 रन दर्ज हैं जिसमें 4 शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं।

जो रूट से आगे इशान किशन, अभिषेक शर्मा टॉप 20 में भी नहीं; ये हैं 2026 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले शीर्ष 10 बल्लेबाज

इंटरनेशनल क्रिकेट में साल 2026 में अगर भारतीयों में बोलबाला देखा जाए तो इशान किशन का ही रहा है। वहीं दुनियाभर के बल्लेबाजों में जो रूट और हैरी ब्रूक लगातार सुर्खियों में रहे हैं। यहां देखें साल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले शीर्ष 10 बल्लेबाज। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





