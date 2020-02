इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2020 शुरू होने में अब एक महीने का ही समय बचा है। 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग का उद्घाटन मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच खेला जाएगा। उससे पहले मुंबई इंडियंस के एक स्टार खिलाड़ी ने अपने बल्ले से धमाल मचा दिया है।

जी हां, सूर्य कुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने गुरुवार को डीवाई पाटिल टी20 टूर्नामेंट (DY Patil T20) में बीपीसीएल की ओर से सेंट्रल रेलवे के खिलाफ 45 गेंद में शतक ठोक दिया। उन्होंने 54 गेंदों की अपनी पारी में 7 चौके और 10 छक्के की मदद से 117 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 45 गेंदों पर 7 चौके और 8 छक्के लगाकर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने 24 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था।

सूर्य कुमार यादव ने अपनी इस पारी के जरिए फिर टीम इंडिया (Team India) का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि, यह बल्लेबाज लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसके बावजूद वे भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल नहीं हो पाएं हैं। उनकी लगातार अनदेखी के कारण हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) कई बार चयनकर्ताओं पर भड़क भी चुके हैं।



श्रीलंका के ‌खिलाफ टी20 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए सूर्यकुमार को नहीं चुनने पर हरभजन ने हैरानी जताते हुए कहा, ‘आखिर उसने गलत क्या किया है? सूर्यकुमार दूसरे खिलाड़ियों की तरह ही रन बना रहे हैं, जो कि इंडिया ए और इंडिया बी के लिए चयनित हो रहे हैं। अलग खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग नियम क्यों?’

Well done @surya_14kumar that is special.. wish to see you bat like this for india soon.. they says keep knocking on the door but it’s time to break the door..keep putting such performance so they can’t avoid you for long @BCCIdomestic @mipaltan pic.twitter.com/3Gx9zHKW9f

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) November 2, 2019