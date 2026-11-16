सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 में सूर्यकुमार यादव का शानदार फॉर्म जारी है। पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ 21 गेंद पर 60 रन बनाने के बाद गुजरात के खिलाफ सोमवार (16 नवंबर) को 29 गेंद पर 282.76 के स्ट्राइक रेट से 82 रन बनाए।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिताने के बाद भारतीय टीम से बाहर सूर्यकुमार की इस पारी के बदौलत मुंबई ने 15.4 ओवर में 5 विकेट पर 201 रन बना लिए। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 197 रन बनाए थे। सूर्यकुमार की शानदार पारी के बदौलत मुंबई ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की।

सरफराज खान ने 17 गेंद पर 40 रन बनाए

सूर्यकुमार यादव के अलावा मुंबई के लिए सरफराज खान ने 17 गेंद पर 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 40 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 235.29 का रहा। अथर्व अंकोलेकर ने 5 गेंद पर 300 के स्ट्राइक रेट से 15 रन बनाए। उन्होंने 2 चौके और 1 छक्के लगाए। गुजरात के लिए 22 गेंद पर 5 छक्के और 1 चौके की मदद से 42 रन बनाए।

आशुतोष शर्मा ने 22 गेंद पर 42 रन बनाए

गुजरात के लिए आशुतोष शर्मा ने 22 गेंद पर 1 चौके और 5 छक्के की मदद से 42 रन बनाए। उका स्ट्राइक रेट 190.91 का रहा। विशाल जायसवाल ने 21 गेंद पर 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 180.95 के स्ट्राइ केट से 38 रन बनाए।

रजत पाटीदार ने 281 के स्ट्राइक रेट से ठोके 135 रन

रजत पाटीदार की 48 गेंद पर 135 रनों की पारी के बदौलत मध्य प्रदेश ने 6 विकेट पर 250 रन बनाए। इसके जवाब में असम की 17.4 ओवर में 119 रन पर ही आउट हो गई। मध्य प्रदेश को 131 रनों से जीत मिली। टी20 में नंबर 5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सर्वोच्च स्कोर रजत पाटीदार के नाम हो गया। पूरी खबर पढ़ें।