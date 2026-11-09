सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए सोमवार (9 नवंबर) को मुंबई की टीम का ऐलान हो गया। भारत के पूर्व टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया गया। इसके अलावा टीम में शिवम दुबे और सरफराज खान भी चुने गए हैं। शार्दुल ठाकुर को टीम में जगह मिली है। वह रणजी ट्रॉफी के मैचों में नहीं खेले थे। उन्हें उंगली में चोट लगी थी।

सूर्यकुमार आखिरी बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में आईपीएल 2026 में खेले थे। खराब फॉर्म के कारण उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया, जबकि इसी साल की शुरुआत में उन्होंने टीम को टी20 वर्ल्ड कप जिताया था। इस सीजन रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले सिद्धेश लाड को टी20 टीम में नहीं चुना गया है। रणजी के चारों चरणों में मुंबई ने जीत दर्ज की।

सूर्यांश शेडगे और तनुष कोटियन उपलब्ध नहीं

ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे और तनुष कोटियन का टीम में चयन नहीं हुआ है। दोनों खिलाड़ी 19 से 29 नवंबर तक दोहा में होने वाले राइजिंग स्टार्स एशिया कप टूर्नामेंट के लिए इंडिया ए टीम का हिस्सा हैं। मुंबई अपने अभियान की शुरुआत 14 नवंबर को हैदराबाद के खिलाफ करेगी।

मुंबई की टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), दिव्यांश सक्सेना, सुवेद पारकर, मुशीर खान, सरफराज खान, साईराज पाटिल, शिवम दुबे, अथर्व अंकोलेकर, शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, शम्स मुलानी, मैक्सवेल स्वामीनाथन, मोहित अवस्थी, सिल्वेस्टर डिसूजा, हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर)।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए बड़ोदा की टीम का हुआ ऐलान

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 के लिए बड़ोदा की टीम का ऐलान कर दिया गया है जिसके कप्तान क्रुणाल पंड्या होंगे। इस टीम में हार्दिक पंड्या को जगह नहीं मिली। हार्दिक अभी पूरी तरह से फिट नहीं हैं और इसकी वजह से ही उन्हें इस टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया है। उन्होंने 24 मई के बाद से कोई मैच नहीं खेला है। उन्होंने इस साल आखिरी मैच आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए खेला था और उसके बाद से वो चोटिल हैं। पूरी खबर पढ़ें।