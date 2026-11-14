सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले राउंड में शुनिवार (14 नवंबर) को मुंबई के कप्तान सूर्यकुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिताने के बाद से भारतीय टीम से बाहर चल रहे सूर्यकुमार ने हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 15 गेंद पर 333.33 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक जड़ दिया।

सूर्यकुमार यादव की इस पारी के दमपर मुंबई ने हैदराबाद के खिलाफ 173 रनों के लक्ष्य को 13.1 ओवर में हासिल कर लिया। मुंबई ने 7 विकेट से जीतकर अभियान की शुरुआत की। सूर्यकुमार 20 गेंद पर 6 चौके और 5 छक्के की मदद से नाबाद 60 रन बनाए। मुशीर खान ने 24 गेंद पर 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए। दोनों के बीच 23 गेंद पर 65 रनों की साझेदारी हुई।

अंगकृष रघुवंशी की तूफानी बल्लेबाजी

मुंबई के अन्य बल्लेबाजों की बात करें तो ओपनर अंगकृष रघुवंशी ने 13 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 27 रन बनाए। हार्दिक तमोरे ने 16 गेंद पर 2 चौके की मदद से 22 रन बनाए। शिवम दुबे 5 गेंद पर 2 छक्के की मदद से 13 रन बनाकर नाबाद रहे। हैदराबाद के लिए अजय देव गौड़ ने 2 विकेट लिए। प्रणव वर्मा को 1 विकेट मिला।

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