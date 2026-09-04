चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है जिस टीम ने 5 बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। सुरेश रैना इस टीम का हिस्सा लंबे वक्त तक रहे और उन्होंने आकाश चोपड़ा के साथ किए गए एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि आईपीएल में सीएसके की ऑल टाइम बेस्ट टीम कौन सी रही। यही नहीं रैना ने ये भी बताया कि उस साल खिलाड़ियों पर प्रदर्शन का भी जबरदस्त दवाब था।

साल 2018 की टीम थी सबसे बेस्ट

सुरेश रैना से आकाश चोपड़ा ने इंटरव्यू के दौरान पूछा कि आपकी नजर में चेन्नई सुपर किंग्स की आज तक की सबसे बेस्ट टीम कौन सी थी जिसका आप हिस्सा रहे हों। इसका जवाब देते हुए रैना ने कहा कि मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स की 2018 की टीम सबसे बेस्ट थी। रैना ने आगे कहा कि दरअसल साल 2016 में सीएसके दो साल के लिए बैन हो गई थी और टीम के सारे खिलाड़ी दूसरी-दूसरी टीमों में चले गए थे, लेकिन जब 2018 में एक बार फिर से टीम के सभी खिलाड़ी साथ आए और टीम की जो यूनिटी बनी वो देखने लायक थी।

रैना ने आगे कहा कि इस टीम का माइंडसेट बिल्कुल ही अलग था। इस टीम में भज्जू पा (हरभजन सिंह) थे, फॉफ डुप्लेसिस थे। उस सीजन का मैंने एक पिता, एक पति और एक खिलाड़ी के तौर पर सबसे ज्यादा लुत्फ उठाया। उस साल खिलाड़ियों को बीच जो तालमेल बना और हमने जो उस साल जो डॉमिनेट किया हम हारे ही नहीं कुछ भी। टॉप-5 बल्लेबाज सभी 400-500 रन बनाए। शेन वॉटसन, अंबाती रायुडू, फॉफ डुप्लेसिस, एमएस धोनी और मैं फिर नीचे भज्जू पा, वहीं दीपक चाहर ने भी शानदार गेंदबाजी की।

रैना ने बताया कि इस टीम के सब खिलाड़ियों को पता था कि 2016 में क्यों हमें बैन किया गया था। टीम के सभी खिलाड़ी इससे उबरना चाहते थे और सबमें जो फीयरलेड अप्रोच थी ना वो कमाल की थी। हम सबकी सोच यही थी कि इस सीजन में आग लगानी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। साल 2018 का वो मोमेंट स्पेशल था। आपको बता दें कि इस साल सीएसके ने तीसरी बार ट्रॉफी जीती थी और टीम के लिए अंबाती रायुडू ने सबसे ज्यादा 602 रन बनाए थे तो वहीं शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 16 विकेट लिए थे।

आईपीएल 2018 में सीएसके की टीम

सुरेश रैना, अंबाती रायुडू, फॉफ डुप्लेसिस, ध्रुव शौरी, केदार जाधव, मुरली विजय, क्षितिज शर्मा, रविंद्र जडेजा, शेन वॉटसन, करन शर्मा, ड्वेन ब्रावो, डेविड विले, एमएस धोनी, एन जगदीशन, सैम बिलिंग्स, चैतन्य विश्नोई, मार्क वुड, लुंगी नगीडी, मोनू कुमार, केएम आसिफ, हरभजन सिंह, कनिष्क सेठ, शार्दुल ठाकुर, मिचेल सैंटनर, दीपक चाहर, इमरान ताहिर।

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अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 10 रन बनाते ही इशान किशन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन जाएंगे। फिलहाल इस लिस्ट में धोनी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने टी20आई में बतौर विकेटकीपर 98 मैचों में कुल 1617 रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)