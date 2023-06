2021 में चौथी बार चैंपियन बनी थी CSK, लेकिन कप्तान एमएस धोनी ने सुरेश रैना से ली थी इस खिलाड़ी को खिलाने की परमिशन

सुरेश रैना ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि आईपीएल 2021 में कई अहम मुकाबलों में धोनी ने उनसे पूछकर इस बल्लेबाज को प्लेइंग इलेवन में दिया था मौका।

एमएस धोनी के साथ सुरेश रैना (सोर्स- एपी फोटो)

मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना ने एमएस धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स टीम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रैना का कहना है कि एमएस धोनी ने साल 2021 में रॉबिन उथप्पा को प्लेइंग इलेवन में खिलाने के लिए लिए उनसे इजाजत ली थी। साल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स चौथी बार आईपीएल चैंपियन बनी थी और सुरेश रैना को कई अहम मुकाबले जैसे कि पहले क्वालिफायर और फाइनल मुकाबले में प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला था। उनकी जगह एमएस धोनी ने इन मैचों में रॉबिन उथप्पा को मौका दिया था। सुरेश रैना ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए साल 2021 में आखिरी बार खेला था और इसके बाद साल 2022 में वो नीलामी में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें किसी भी टीम ने खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। इसके बाद उन्होंने आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी थी। साल 2021 में सीएसके एमएस धोनी की कप्तानी में चौथी बार आईपीएल चैंपियन बनी थी और इस सीजन में सीएसके के लिए अहम मुकाबलों में रॉबिन उथप्पा ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। हालांकि पहले क्वालिफायर और फिर फाइनल में रैना को मौका नहीं देने की वजह से इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई थी, लेकिन अब रैना ने खुलासा किया कि आखिर क्यों उन्हें ड्रॉप किया गया और उथप्पा को उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया। सुरेश रैना ने जियो सिनेमा पर बात करते हुए कहा कि आईपीएल 2021 में एमएस धोनी ने टीम में मेरी जगह उथप्पा को खिलाने के लिए मुझसे इजाजत ली थी और फिर मैंने धोनी से कहा था कि उथप्पा को मौका दें। उन्हें 2021 में ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला था और उन्होंने इस सीजन में काफी मेहनत की थी। आपको बता दें कि उथप्पा ने पहले क्वालिफायर में दिल्ली के खिलाफ 44 गेंदों पर 63 रन की पारी खेलकर सीएसके को फाइनल में पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और फिर फाइनल मैच में केकेआर के खिलाफ 15 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 31 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी और चैंपियन बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। उथप्पा ने 2021 में 4 मैचों में 115 रन बनाए थे जबकि रैना ने 12 मैचों में 160 रन बनाए थे।

