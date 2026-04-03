चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल में एक समय दिग्गजों की बड़ी खेप मानी जाती थी। आज भी एमएस धोनी जैसे महान खिलाड़ी इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं। इस टीम ने संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 5 खिताब जीते हैं। अब अगर चेन्नई के लिए आईपीएल में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 20 बल्लेबाजों की बात करें तो चिन्ना थाला यानी सुरेश रैना टॉप पर काबिज हैं।
वहीं टीम के मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी इस लिस्ट के टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल हैं। साथ ही रविंद्र जडेजा जिन्होंने लंबे वक्त तक इस फ्रेंचाइजी के लिए खेला है, वह भी लिस्ट में पांचवें स्थान पर मौजूद हैं।
चेन्नई के मौजूदा खिलाड़ियों में एमएस धोनी दूसरे, गायकवाड़ चौथे और शिवम दुबे 10वें स्थान पर मौजूद हैं। अंबाती रायडू, मुरली विजय जैसे नामी खिलाड़ी भी टॉप 10 में शामिल हैं। वहीं पार्थिव पटेल, एस. बद्रीनाथ, मैथ्यू हेडन, ड्वेन ब्रावो समेत कई बड़े नाम इस लिस्ट का हिस्सा हैं।
ये हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल में (IPL 2026 के 7वें मैच CSK vs PBKS से पहले) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 20 बल्लेबाज:-
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|नाबाद
|रन
|उच्चतम स्कोर
|औसत
|गेंदे खेली
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4s
|6s
|सुरेश रैना
|200
|195
|28
|5529
|109*
|33.10
|3980
|138.91
|2
|38
|8
|494
|219
|एमएस धोनी
|272
|238
|99
|5314
|84*
|38.23
|3815
|139.29
|0
|23
|8
|370
|260
|फाफ डु प्लेसिस
|100
|93
|9
|2932
|96
|34.90
|2220
|132.07
|0
|21
|5
|269
|93
|ऋतुराज गायकवाड़
|72
|71
|8
|2508
|108*
|39.80
|1831
|136.97
|2
|20
|7
|232
|95
|रविंद्र जडेजा
|200
|149
|65
|2354
|77*
|28.02
|1715
|137.25
|0
|5
|7
|172
|92
|माइकल हसी
|64
|63
|9
|2213
|116*
|40.98
|1802
|122.80
|1
|17
|1
|230
|52
|मुरली विजय
|89
|89
|4
|2205
|127
|25.94
|1786
|123.46
|2
|10
|5
|203
|83
|अंबाती रायुडू
|90
|80
|15
|1932
|100*
|29.72
|1494
|129.31
|1
|8
|5
|154
|94
|एस. बद्रीनाथ
|114
|82
|23
|1667
|71*
|28.25
|1455
|114.57
|0
|12
|6
|168
|32
|शिवम दुबे
|56
|54
|10
|1466
|95*
|33.31
|967
|151.60
|0
|9
|3
|84
|101
|ड्वेन ब्रावो
|130
|86
|39
|1280
|68
|27.23
|931
|137.48
|0
|3
|4
|97
|59
|शेन वॉटसन
|43
|43
|2
|1252
|117*
|30.53
|918
|136.38
|2
|7
|4
|119
|68
|मैथ्यू हेडन
|34
|34
|2
|1117
|93
|34.90
|824
|135.55
|0
|8
|2
|122
|44
|डेवोन कॉनवे
|29
|28
|3
|1080
|92*
|43.20
|773
|139.71
|0
|11
|3
|116
|34
|ड्वेन स्मिथ
|37
|37
|0
|1025
|79
|27.70
|799
|128.28
|0
|7
|3
|112
|51
|ब्रेंडन मैकुल्लम
|33
|33
|2
|968
|100*
|31.22
|709
|136.53
|1
|5
|0
|97
|47
|एल्बी मोर्कल
|92
|70
|31
|909
|71
|23.30
|639
|142.25
|0
|2
|4
|57
|52
|मोईन अली
|48
|40
|4
|853
|93
|23.69
|626
|136.26
|0
|3
|4
|74
|44
|अजिंक्य रहाणे
|27
|23
|1
|568
|71*
|25.81
|385
|147.53
|0
|2
|0
|47
|23
|पार्थिव पटेल
|26
|26
|2
|516
|57
|21.50
|502
|102.78
|0
|3
|4
|67
|7
केएल राहुल नंबर 1, श्रेयस अय्यर लिस्ट में नहीं; ये हैं IPL में पंजाब किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 20 बल्लेबाज
आईपीएल इतिहास में पंजाब की टीम 2008 से शामिल है। पहले इसका नाम किंग्स इलेवन पंजाब था और अब पंजाब किंग्स के नाम से जानी जाती है। इस टीम के लिए अगर आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 20 बल्लेबाजों की बात करें तो लिस्ट इस प्रकार है:- क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर