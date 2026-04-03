चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल में एक समय दिग्गजों की बड़ी खेप मानी जाती थी। आज भी एमएस धोनी जैसे महान खिलाड़ी इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं। इस टीम ने संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 5 खिताब जीते हैं। अब अगर चेन्नई के लिए आईपीएल में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 20 बल्लेबाजों की बात करें तो चिन्ना थाला यानी सुरेश रैना टॉप पर काबिज हैं।

वहीं टीम के मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी इस लिस्ट के टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल हैं। साथ ही रविंद्र जडेजा जिन्होंने लंबे वक्त तक इस फ्रेंचाइजी के लिए खेला है, वह भी लिस्ट में पांचवें स्थान पर मौजूद हैं।

चेन्नई के मौजूदा खिलाड़ियों में एमएस धोनी दूसरे, गायकवाड़ चौथे और शिवम दुबे 10वें स्थान पर मौजूद हैं। अंबाती रायडू, मुरली विजय जैसे नामी खिलाड़ी भी टॉप 10 में शामिल हैं। वहीं पार्थिव पटेल, एस. बद्रीनाथ, मैथ्यू हेडन, ड्वेन ब्रावो समेत कई बड़े नाम इस लिस्ट का हिस्सा हैं।

ये हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल में (IPL 2026 के 7वें मैच CSK vs PBKS से पहले) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 20 बल्लेबाज:-

खिलाड़ी मैच पारियां नाबाद रन उच्चतम स्कोर औसत गेंदे खेली स्ट्राइक रेट 100 50 0 4s 6s सुरेश रैना 200 195 28 5529 109* 33.10 3980 138.91 2 38 8 494 219 एमएस धोनी 272 238 99 5314 84* 38.23 3815 139.29 0 23 8 370 260 फाफ डु प्लेसिस 100 93 9 2932 96 34.90 2220 132.07 0 21 5 269 93 ऋतुराज गायकवाड़ 72 71 8 2508 108* 39.80 1831 136.97 2 20 7 232 95 रविंद्र जडेजा 200 149 65 2354 77* 28.02 1715 137.25 0 5 7 172 92 माइकल हसी 64 63 9 2213 116* 40.98 1802 122.80 1 17 1 230 52 मुरली विजय 89 89 4 2205 127 25.94 1786 123.46 2 10 5 203 83 अंबाती रायुडू 90 80 15 1932 100* 29.72 1494 129.31 1 8 5 154 94 एस. बद्रीनाथ 114 82 23 1667 71* 28.25 1455 114.57 0 12 6 168 32 शिवम दुबे 56 54 10 1466 95* 33.31 967 151.60 0 9 3 84 101 ड्वेन ब्रावो 130 86 39 1280 68 27.23 931 137.48 0 3 4 97 59 शेन वॉटसन 43 43 2 1252 117* 30.53 918 136.38 2 7 4 119 68 मैथ्यू हेडन 34 34 2 1117 93 34.90 824 135.55 0 8 2 122 44 डेवोन कॉनवे 29 28 3 1080 92* 43.20 773 139.71 0 11 3 116 34 ड्वेन स्मिथ 37 37 0 1025 79 27.70 799 128.28 0 7 3 112 51 ब्रेंडन मैकुल्लम 33 33 2 968 100* 31.22 709 136.53 1 5 0 97 47 एल्बी मोर्कल 92 70 31 909 71 23.30 639 142.25 0 2 4 57 52 मोईन अली 48 40 4 853 93 23.69 626 136.26 0 3 4 74 44 अजिंक्य रहाणे 27 23 1 568 71* 25.81 385 147.53 0 2 0 47 23 पार्थिव पटेल 26 26 2 516 57 21.50 502 102.78 0 3 4 67 7

केएल राहुल नंबर 1, श्रेयस अय्यर लिस्ट में नहीं; ये हैं IPL में पंजाब किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 20 बल्लेबाज

आईपीएल इतिहास में पंजाब की टीम 2008 से शामिल है। पहले इसका नाम किंग्स इलेवन पंजाब था और अब पंजाब किंग्स के नाम से जानी जाती है। इस टीम के लिए अगर आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 20 बल्लेबाजों की बात करें तो लिस्ट इस प्रकार है:- क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

