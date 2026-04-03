चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल में एक समय दिग्गजों की बड़ी खेप मानी जाती थी। आज भी एमएस धोनी जैसे महान खिलाड़ी इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं। इस टीम ने संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 5 खिताब जीते हैं। अब अगर चेन्नई के लिए आईपीएल में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 20 बल्लेबाजों की बात करें तो चिन्ना थाला यानी सुरेश रैना टॉप पर काबिज हैं।

वहीं टीम के मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी इस लिस्ट के टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल हैं। साथ ही रविंद्र जडेजा जिन्होंने लंबे वक्त तक इस फ्रेंचाइजी के लिए खेला है, वह भी लिस्ट में पांचवें स्थान पर मौजूद हैं।

चेन्नई के मौजूदा खिलाड़ियों में एमएस धोनी दूसरे, गायकवाड़ चौथे और शिवम दुबे 10वें स्थान पर मौजूद हैं। अंबाती रायडू, मुरली विजय जैसे नामी खिलाड़ी भी टॉप 10 में शामिल हैं। वहीं पार्थिव पटेल, एस. बद्रीनाथ, मैथ्यू हेडन, ड्वेन ब्रावो समेत कई बड़े नाम इस लिस्ट का हिस्सा हैं।

ये हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल में (IPL 2026 के 7वें मैच CSK vs PBKS से पहले) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 20 बल्लेबाज:-

खिलाड़ीमैचपारियांनाबाद रनउच्चतम स्कोर औसत गेंदे खेली स्ट्राइक रेट 1005004s6s
सुरेश रैना200195285529109*33.103980138.912388494219
एमएस धोनी27223899531484*38.233815139.290238370260
फाफ डु प्लेसिस10093929329634.902220132.07021526993
ऋतुराज गायकवाड़727182508108*39.801831136.97220723295
रविंद्र जडेजा20014965235477*28.021715137.2505717292
माइकल हसी646392213116*40.981802122.80117123052
मुरली विजय89894220512725.941786123.46210520383
अंबाती रायुडू9080151932100*29.721494129.3118515494
एस. बद्रीनाथ1148223166771*28.251455114.57012616832
शिवम दुबे565410146695*33.31967151.6009384101
ड्वेन ब्रावो130863912806827.23931137.480349759
शेन वॉटसन434321252117*30.53918136.3827411968
मैथ्यू हेडन3434211179334.90824135.5508212244
डेवोन कॉनवे29283108092*43.20773139.71011311634
ड्वेन स्मिथ3737010257927.70799128.2807311251
ब्रेंडन मैकुल्लम33332968100*31.22709136.531509747
एल्बी मोर्कल9270319097123.30639142.250245752
मोईन अली484048539323.69626136.260347444
अजिंक्य रहाणे2723156871*25.81385147.530204723
पार्थिव पटेल262625165721.50502102.78034677

केएल राहुल नंबर 1, श्रेयस अय्यर लिस्ट में नहीं; ये हैं IPL में पंजाब किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 20 बल्लेबाज

आईपीएल इतिहास में पंजाब की टीम 2008 से शामिल है। पहले इसका नाम किंग्स इलेवन पंजाब था और अब पंजाब किंग्स के नाम से जानी जाती है। इस टीम के लिए अगर आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 20 बल्लेबाजों की बात करें तो लिस्ट इस प्रकार है:- क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर