आईपीएल 2020 के लिए सभी टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मार्च के आखिरी हफ्ते से शुरू हो रही दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग पर करोड़ों फैंस की नजर है। लेकिन, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है वह है भारत के स्टार बल्लेबाज एमएस धोनी की मैदान में वापसी। आईसीसी विश्वकप के सेमीफाइनल मैच के बाद से धोनी ने एक भी क्रिकेट नहीं खेला है। धोनी इन दिनों चेन्नई में रैना के साथ इस टूर्नामेंट के लिए अभ्यास कर रहे हैं। इसी बीच सीएसके का एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है।

चेन्नई सुपरकिंग्स की कमान धोनी के हाथों में है तो वहीं, रैना मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर हैं। दोनों बाकी खिलाड़ियों के साथ इन दिनों प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी बीच सीएसके ने एमएस धोनी और सुरेश रैना को परफेक्ट 10 करार दिया है। इस बाबत सीएसके ने धोनी और रैना की एक तस्वीर साझा की जिसमें दोनों प्रैक्टिस सेशन में नजर आ रहे हैं। इसको लेकर कैप्शन में सीएसके ने लिखा- अब और हमेशा, 3 और 7 मिलकर एकसाथ परफेक्ट 10 बना रहे हैं।

Three and Seven making a perfect ten together, now and always. #WhistlePodu #SuperGrind pic.twitter.com/2iNS0YY8uJ

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 5, 2020