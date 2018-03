VIDEO: पहले जिम में बहाया पसीना, फिर पूल में मस्ती करते नजर आए टीम इंडिया के क्रिकेटर

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय श्रीलंका के दौरे पर है। यहां पर भारत, बांग्लादेश और मेजबान श्रीलंका के बीच निदाहास ट्रॉफी खेली जा रही है। भारत इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुका है और फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इस बीच भारतीय खिलाड़ी थोड़े रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। दरअसल बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में भारतीय क्रिकेटर्स जिम में पसीना बहाते देखे जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने स्विमिंग पूल में ढेर सारी मस्ती भी की है। ऐसे में मालूम होता है कि भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल मुकाबला खेलने से पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहती है।

वीडियो में सुरेश रैना और केएल राहुल समेत अन्य क्रिकेटर्स को जिम में एक्सरसाइज करते देखा जा सकता है। लंबे समय के बाद राष्ट्रीय में लौटे रैना यहां पर कुछ ज्यादा ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं केएल राहुल भी जिम में जमकर मेहनत करते देखे जा सकते हैं। दो मिनट और 11 सेकेंड्स की इस वीडियो के अंतिम हिस्से में खिलाड़ी स्विमिंग पूल में तैरते और मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में केएल राहुल की एक बाइट भी है। इसमें वह कह रहे हैं कि लगातार क्रिकेट खेलने की वजह से हम सब थक गए हैं। ऐसे में जिम में एक्सरसाइज और तैराकी करके हमारी शरीर को अच्छी रिकवरी मिलेगी।

Fitness first – India’s Gen Next hit the gym

Here’s a sneak peek into the young Indian brigade’s intense workout session

https://t.co/cGa6fByGMa

