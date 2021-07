भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना इन दिनों अपने ब्राह्मण वाले बयान को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। वहीं शुरुआत में सोशल मीडिया पर यूजर्स के गुस्से का शिकार होने के बाद अब रैना को समर्थन भी मिलने लगा है। रैना के समर्थन में ट्विटर पर ‘मैं भी ब्राह्मण’ लगातार ट्रेंड हो रहा है। इसके अलावा कुछ लोग अभी भी नाराज हैं और उन्होंने रवींद्र जडेजा को लेकर भी इस मामले पर कई अनाप-शनाप कमेंट्स किए हैं।

गौरतलब है कि सुरेश रैना ने ब्राह्मण वाला बयान तब दिया था जब उन्हें तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) के पांचवें सीजन के शुरुआती मैच के दौरान कॉमेंट्री में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस मैच के दौरान एक कमेंटेटर ने रैना से पूछा, उन्होंने दक्षिण भारतीय संस्कृति को कैसे अपनाया है।

इसके जवाब में सुरेश रैना (Suresh Raina) ने कहा था कि, ‘मुझे लगता है, मैं भी ब्राह्मण हूं। मैं 2004 से चेन्नई में खेल रहा हूं। मुझे यहां कि संस्कृति से प्यार है। मैं अपने साथियों से प्यार करता हूं। मैं अनिरुद्ध श्रीकांत के साथ खेल चुका हूं। बद्री (सुब्रमण्यम बद्रीनाथ), बाला भाई (एल बालाजी) भी हैं। मुझे लगता है कि आपको वहां से कुछ अच्छा सीखने की जरूरत है। हमारे पास एक अच्छा प्रशासन है। मुझे चेन्नई की संस्कृति पसंद है। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं सीएसके का हिस्सा हूं।’

रैना को मिला समर्थन

रैना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था। कई लोगों ने बाएं हाथ के बल्लेबाज के इस बयान पर आपत्ति जताई थी। वहीं आज उन्हें सोशल मीडिया पर इस कदर समर्थन मिल रहा है कि ट्विटर पर ‘मैं भी ब्राह्मण’ लगातार ट्रेंडिंग में है। कई लोग रैना के समर्थन में पोस्ट भी कर रहे हैं।

Bilkul bhai raina ne kuchh galat nahi bola hai vo brahman hai bola to isme dikkat kya hai vo other caste ko galat to nahi bola?? हमारे लिए brahaman सबसे पूज्यनीय है और रहेंगे फुल स्पोर्ट है।

जय श्री कृष्णा

जय श्री कृष्णा

जय परशुराम

Everyone whether he/she is an OBC or SC/ST or Tamil must be proud of what they are.

That is what Suresh Raina doing and I don’t think it’s hurt to emotions of any caste and religion.

Be proud of what we are.

I firmly stand with Raina.#मैं_भी_ब्राह्मण pic.twitter.com/fs3dDhmDpy — Damini Prakash Singh (@damini_prakash) July 22, 2021

People who carry caste certificates in their wallets have an issue with Suresh Raina knowing he is a Brahmin.#मैं_भी_ब्राह्मण

रवींद्र जडेजा को लेकर किए गए कमेंट्स

Hi Raina and Ravindra, you can glorify your Dwij caste. It's a glorification of the Varna System. But how would a Shudra & an untouchable glorify their Varna?



इसके अलावा सुरेश रैना के इस विवाद में यूजर्स ने भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को भी घसीट लिया है। लोग रैना और जडेजा से सवाल करते हुए ट्वीट कर रहे हैं।

एक यूजर ने दोनों खिलाड़ियों से पूछा कि आपके द्वारा अपनी जाति को बताना वरना सिस्टम (Varna System) की प्रशंसा करना है लेकिन क्या शुद्र और हरिजन अपनी जाति की प्रशंसा कर सकते हैं ?

Indian cricketer Suresh Raina casually takes pride in his Brahmin caste. Yuvraj & Ashwin used casteist slurs, Jadeja & Dhawan have shown caste pride. While all athletes around the world are uniting for Black Lives Matter, UC cricketers are still casteist



वहीं एक अन्य ट्वीट में इन दोनों के अलावा युवराज सिंह, रविचंद्रन अश्विन और शिखर धवन के भी नाम घसीट लिए गए।