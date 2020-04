सुरेश रैना भारतीय टीम से 2 साल से बाहर हैं। वे इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वें सीजन से वापसी करने वाले थे, लेकिन कोरोनावायरस के कारण टूर्नामेंट को टाल दिया गया है। फिलहाल यह तय नहीं हो सका है कि टूर्नामेंट कब से होगा। ऐसे में पेशेवर क्रिकेट में उनकी वापसी में देरी हो सकती है। आज यानी 3 अप्रैल को उनकी शादी की पांचवीं सालगिरह है। उन्होंने 2015 में प्रियंका से शादी की थी। रैना ने हाल ही में यह खुलासा किया है कि वर्ल्ड कप 2011 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया केले, सेब और सैंडविच खाकर खेली थी।

दरअसल, भारत ने वर्ल्ड कप के क्वार्टरफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उसके बाद टीम इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से मोहाली में होना था। रैना ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘‘हमारे लिए पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला बड़ा मुश्किल हो गया था। उस मैच को देखने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री पहुंचे थे। ऐसे में कैटरिंग सर्विस आई ही नहीं। हमारे लिए खाना नहीं आया था। खिलाड़ी खाने के लिए कह रहे थे तो सचिन पाजी ने कहा कि खाना खाने आए हो या मैच खेलने। ऐसे में मैंने तो सेब, केला खाकर काम चलाया।’’

