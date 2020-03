COVID 19: कोरोनावायरस पीड़ितों की मदद के लिए क्रिकेट सहित खेल जगत के तमाम हस्तियों ने मदद की पेशकश की है। सचिन तेंदुलकर ने 50 लाख रुपए की रकम दान की तो सौरव गांगुली 50 लाख रुपए का चावल बाटेंगे। हिमा दास, पीवी सिंधु जैसी खिलाड़ियों ने भी पीड़ितों की मदद के लिए दान किए हैं। इस लिस्ट में अब भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना का नाम भी जुड़ गया है। रैना ने कुल 52 लाख रुपए दान करने की घोषणा की है।

चेन्नई सुपरकिंग्स की ओर से आईपीएल में खेलने वाले रैना ने शनिवार यानी 28 मार्च को को प्रधानमंत्री राहत कोष में 31 लाख और उत्तर प्रदेश आपदा राहत कोष में 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘‘यह समय कोरोना को हराने के लिए अपना योगदान देने का है। मैं 31 लाख रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष और 21 लाख रुपये उत्तर प्रदेश आपदा राहत कोष में देने की घोषणा करता हूं। आप भी अपना कुछ योगदान दें।’’

रैना हाल ही में दूसरी बार पिता बने हैं। उनकी पत्नी प्रियंका ने 23 मार्च को एक बेटे जन्म दिया था। इससे पहले दोनों की एक बेटी ग्रेसिया है। उसका जन्म 2016 में हुआ था। रैना भारत के लिए पिछली बार 2018 में खेले थे। उनकी नजर आईपीएल के 13वें सीजन (IPL 2020) में बेहतर प्रदर्शन कर टी20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह बनाने पर है। हालांकि, कोरोनावायरस के कारण आईपीएल के 13वें सीजन को 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले यह टूर्नामेंट 29 मार्च से शुरू होने वाला था।

It’s time we all do our bit to help defeat #COVID19. I’m pledging ₹52 lakh for the fight against #Corona (₹31 lakh to the PM-CARES Fund & ₹21 lakh to the UP CM’s Disaster Relief Fund). Please do your bit too. Jai Hind!#StayHomeIndia @narendramodi @PMOIndia @myogiadityanath

— Suresh Raina (@ImRaina) March 28, 2020