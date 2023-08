विराट कोहली को वनडे वर्ल्ड कप से पहले गिफ्ट में मिलेगा डायमंड से बना बल्ला, कीमत है इतने लाख रुपये!

विराट कोहली के एक फैन ने उन्हें हीरों से बना बल्ला गिफ्ट करने का फैसला किया है। कोहली के प्रति अपना प्यार प्रकट करने के लिए उस फैन ने यह रास्ता अपनाया।

खेल डेस्‍क Edited by sanjay savern Written by

भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली (सोर्स-एपी फोटो)

Follow us on



instagram

telegram