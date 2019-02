भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज (रिटायर्ड) जस्टिस डीके जैन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का लोकपाल नियुक्त किया है। जस्टिस डीके जैन तत्काल प्रभाव से अपना कार्यभार संभालेंगे। लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों के मुताबिक तैयार बीसीसीआई के नए संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आज लोकपाल की नियुक्ति का आदेश दिया।

Supreme Court appoints former SC judge Justice (Retired) D K Jain as an ombudsman of Board of Control for Cricket in India (BCCI), after it was apprised that all the parties have accepted his name. SC says “Justice (r) will take his charge as soon as possible.” pic.twitter.com/3YF91P0z8t

