न्यूजीलैंड में होने वाले टी20 टूर्नामेंट Super Smash का 16वां सीजन गुरुवार (24 दिसंबर) से शुरू हो गया। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में वेलिंगटन फायरबर्ड्स ने ऑकलैंड एसेज को 4 विकेट से रौंद दिया। मौजूदा चैंपियन वेलिंगटन की टीम अब तक तीन बार खिताब अपने नाम कर चुकी है। वहीं, ऑकलैंड एसेज ने 4 फाइनल जीते हैं। उद्घाटन मैच में तीन अर्धशतक लगे, लेकिन वेलिंगटन के फिन एलेन ने तूफानी पारी खेलते हुए 20 गेंद पर पचास रन ठोक दिए।

मैच में टॉस जीतकर वेलिंगटन ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ग्रीम बेघिन और सीन सोलिया ने ऑकलैंड को तूफानी शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 6.5 ओवर में ही 62 रनों की साझेदारी की। बेघिन 23 गेंद पर 32 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। उन्होंने 5 चौके और एक छक्का लगाया। इसके बाद सोलिया ने विलियम ओ डॉनेल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 76 रनों की साझेदारी की। डॉनेल 24 गेंद पर 3 चौकों की मदद से 29 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सोलिया 75 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 56 गेंद की पारी में 6 चौके और 2 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 133.93 का रहा।

