काव्या मारन की टीम सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 के लिए तैयार नजर आ रही है। हालांकि टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस इस सीजन के शुरुआती कुछ मैचों में नहीं खेलेंगे और उनकी जगह इशान किशन कप्तानी करते नजर आएंगे। इशान के लिए सबकुछ आसान नहीं होने वाला है क्योंकि इस टीम की एक बड़ी कमजोरी के बारे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभिवन मुकुंद ने बताया।

अभिनव ने हैदराबाद के बारे में बात करते हुए माना की जहां इस टीम की बल्लेबाज 10 के स्तर की है तो वहीं गेंदबाजी का स्तर 1 है जो कि बहुत बड़ी गिरावट है। इसके अलावा अभिनव ने हैदराबाद की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने लियाम लिविंगस्टोन पर भारी-भरकम रकम खर्च कर दी जबकि उनके पास पहले से ही हेनरिक क्लासेन मौजूद थे।

बैटिंग 10 है तो बॉलिंग 1 है

अभिवन ने ईएसपीएन क्रिकइंफो पर बात करते हुए कहा कि अगर इस टीम की बैटिंग 10 है तो बॉलिंग 1 है और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। हैदराबाद की बैटिंग दूसरी टीमों को मुश्किल में डाल सकती है और इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत बैटिंग लाइनअप है। सिर्फ इसी वजह से वे हैदराबाद की सपाट पिच पर काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन बॉलिंग के मामले में उनकी टीम काफी कमजोर है।

हैदराबाद की गेंदबाजी है अनुभवहीन

अभिनव ने आगे कहा कि उनके पास ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में अभी तक खेला भी नहीं है। आप ऑक्शन में बहुत सारा पैसा लेकर आए थे, लेकिन आपने उसे लियाम लिविंगस्टोन पर खर्च कर दिया, जबकि आपके पास पहले से ही क्लासेन, हेड और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी मौजूद थे। अभिनव ने आगे कहा कि उनके पास एक बहुत ही अनुभवहीन बॉलिंग लाइनअप है, जिसमें ऐसे खिलाड़ी हैं जो फर्स्ट-क्लास टीमों में भी जगह नहीं बना पा रहे हैं। इनमें से कई खिलाड़ियों को सिर्फ ट्रायल्स में की गई स्काउटिंग के आधार पर चुना गया है।

किस तरह से टीम बनाई है

अभिवन ने कहा कि मुझे हैरानी है कि उन्होंने अपनी टीम किस तरह से बनाई है। हैदराबाद ने पहले काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और उस वक्त टीम में भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन थे जिन्होंने अच्छा खेल दिखाया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट को ही इस बॉलिंग अटैक की कमान संभालनी होगी। इन खिलाड़ियों पर ज्यादा जिम्मेदारी होगी और अच्छा प्रदर्शन करने का दवाब भी होगा, लेकिन दूसरी तरफ भी उन्हें साथ मिलना चाहिए।

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