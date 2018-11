क्रिकेट के काफी लोकप्रिय लीग आईपीएल की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है, ट्रेड विंडो के जरिए खिलाड़ी एक टीम से दूसरे में आ-जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज शिखर धवन आईपीएल के अगले सीजन में हैदराबाद से नहीं बल्कि अपने होम ग्राउंड की टीम दिल्ली डेयरडेविल्स से जलवे बिखेरते नजर आएंगे। करीब एक हफ्ते से चल रही तमाम अटकलों के बाद सोमवार (5 नवंबर) को हैदाराबाद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई है। वहीं इस खिलाड़ी के बदले दिल्ली की टीम से हैदाराबाद में तीन नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। जिनमें ऑलराउंडर विजय शंकर, अभिषेक शर्म और शहबाज नदीम का नाम शामिल है।

हालांकि यह एक तरह से धवन की घर वापसी जैसा ही है क्योंकि धवन ने अपने आईपीएल करियर का आगाज दिल्ली की फ्रेंचाइजी से ही किया था, खबरों की मानें तो धवन को दिल्ली के अलावा इस सीजन में पंजाब भी अपने खेमे में खींचना चाहती थी लेकिन दिल्ली की टीम ने इसमें बाजी मार ली।

We have traded Shikhar Dhawan to Delhi Daredevils for Vijay Shankar, Shahbaz Nadeem and Abhishek Sharma. We thank Shikhar for his contribution to the team over the years and wish him the very best. pic.twitter.com/oEqwJ61yw1

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) November 5, 2018