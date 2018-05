IPL 2018: बेंगलुरु से मिलने आया फैन का परिवार तो भावुक हुए शिखर धवन

भारतीय टीम के विस्फोटक ओपनर और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी शिखर धवन का प्रदर्शन इस सीजन आईपीएल में मिलाजुला ही रहा है। रविवार को दिल्ली को 7 विकेट से हराकर हैदराबाद प्वाइंट्स टेबल में नंबर वन पर पहुंच गई है। टीम की गेंदबाजी टूर्नामेंट में दूसरे टीमों की तुलना में काफी अच्छी रही है। शिखर धवन ने दिल्ली के खिलाफ मैच जीतने के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है। धवन ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ”शंकर से मिलकर काफी अच्छा लगा। शंकर और उनकी फैमिली मेरे बहुत बड़े प्रशंसक हैं। ये सभी सिर्फ मुझसे मिलने के लिए बेंगलुरु से आए हैं। शंकर जैसे फैन से मिलकर दिल को काफी अच्छा लगता है”। धवन टूर्नामेंट की शुरुआत में गजब की लय में नजर आ रहे थे, लेकिन चोट की वजह से वह अपने फॉर्म को बरकरार नहीं रख पाए। धवन ने इस सीजन के पहले ही मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नाबाद 78 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच रहे।

बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद ने शनिवार को दिल्ली डेयरडेविल्स को सात विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी सातवीं जीत दर्ज की। हैदराबाद के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली को 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 163 रनों पर रोक दिया। इस लक्ष्य को मेजबान टीम ने एक गेंद शेष रहते हुए तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया। हैदराबाद के लिए एलेक्स हेल्स ने 45 रन बनाए। शिखर धवन ने 33 रनों का योगदान दिया। अंत में युसूफ पठान की 12 गेंदों में दो चौके और दो छक्कों की मदद से खेली गई 27 रनों की पारी के दम पर हैदराबाद को जीत मिली।

It was wonderful meeting Shankar, “my biggest fan” and his family. They came all the way from Bangalore to meet me. I feel truly humbled when my fans go to such lengths. Thank you Shankar and all my fans for your love and support. Love you all #myfans #mybiggestsupport pic.twitter.com/4Wf2ItEYop

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) May 6, 2018