अफगानिस्तान के खिलाफ एम.ए चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने शानदार शतक लगाया। धवन ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लंच से पहले ही अपना शतक पूरा कर लिया। इसके साथ ही धवन ने लंच से पहले शतक जड़कर भारतीय क्रिकेट में नया इतिहास भी रचा। धवन ने खुद का नाम क्रिकेट के बड़े-बड़े दिग्गजों के लिस्ट में शामिल कर लिया।इस क्लब में सर डान ब्रैडमैन जैसे महान क्रिकेटर भी शामिल हैं। धवन की बल्लेबाजी को देख सनराइजर्स हैदराबाद के उनके कोच टॉम मूडी भी काफी खुश नजर आए। मूडी ने ट्वीट के जरिए धवन को उनकी शानदार पारी के लिए बधाई दी। मूडी ने लिखा, ”बधाई हो धवन तुमने आज एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी की”। बता दें कि धवन ने लंच से पहले 104 रन बनाए और इस तरह से मैच के पहले दिन लंच से पूर्व शतक पूरा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। यह उपलब्धि हासिल करने वाले धवन दुनिया के छठे बल्लेबाज हैं।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के विक्टर ट्रंपर ने हासिल की थी। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1902 में मैनचेस्टर में पहले दिन लंच से पहले नाबाद 103 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के ही चार्ली मैकार्टनी ने 1926 में इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में नाबाद 112 रन बनाए थे। ब्रैडमैन इस सूची में शामिल होने वाले ऑस्ट्रेलिया के तीसरे बल्लेबाज बने। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1930 में लीड्स में अपनी 334 रन की रिकार्ड पारी के दौरान 105 रन पहले दिन लंच से पूर्व बनाए थे।

Congratulations @SDhawan25 stunning before lunch and done with great style as per usual!! #INDvAFG

— Tom Moody (@TomMoodyCricket) June 14, 2018