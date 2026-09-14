भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे पूर्व क्रिकेटरों के अनुभव का ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह दी है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) की भूमिका में विस्तार करने की बात कही है।

सुनील गावस्कर का मानना ​​है कि सीएसी को सिर्फ चयनकर्ता और कोच नियुक्त करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय वह चाहते हैं कि समिति के पास घरेलू और अंतरराष्ट्रीय शेड्यूलिंग के साथ-साथ भारतीय क्रिकेट से जुड़े दूसरे जरूरी मामलों को देखने के लिए एक बड़ा अधिकार क्षेत्र हो।

सीएसी का दायरा बढ़ाया जाए

मिड-डे के लिए कॉलम में गावस्कर ने कहा, ‘आज बीसीसीआई में चयन समिति और सीएसी के अलावा कोई समिति नहीं हैं। शायद अब समय आ गया है कि सीएसी का दायरा बढ़ाया जाए। वह चयनकर्ता और कोच चुनने के साथ-साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मैचों और भारतीय क्रिकेट से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी ध्यान दे।’

अनुभवी पूर्व क्रिकेटरों की विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जाए

गावस्कर ने आगे कहा, ‘कुछ बहुत अनुभवी पूर्व क्रिकेटर हैं जिनकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल इस समिति में किया जा सकता है। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग जैसे नाम कैसे रहेंगे? अध्यक्ष और सचिव भी वहां होंगे।’

महिला क्रिकेट के लिए समिति हो

गावस्कर ने कहा, ‘जब यह समिति कोच, कप्तान और एनसीए के हेड से बात करेगी तो इसका बहुत बड़ा महत्व होगा। महिला क्रिकेट के लिए भी ऐसी ही समिति होनी चाहिए , जहां अनुभव और विशेषज्ञता मिलकर भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए फैसले लेते हैं। इसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या यह कभी होगा या यह सिर्फ एक सपना है?’

सुनील गावस्कर ने घरेलू क्रिकेट के शेड्यूल पर उठाए सवाल

सुनील गावस्कर ने रणजी ट्रॉफी के शेड्यूल पर सवाल उठाते हुए कहा कि आईपीएल नीलामी के लिए घरेलू रेड-बॉल क्रिकेट की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। सुनील गावस्कर ने रणजी ट्रॉफी को फिर से प्राथमिकता देने की मांग की। पूरी खबर पढ़ें।