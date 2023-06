WTC Final 2023 के लिए सुनील गावस्कर ने चुनी भारत की संभावित प्लेइंग XI, केएस भरत और इशान किशन में इन्हें दिया मौका

WTC Final 2023 Ind vs Aus: 7 जून से होने वाले फाइनल मुकाबले के लिए सुनील गावस्कर ने संभावित भारतीय प्लेइंग इलेवन का चयन किया और इन खिलाड़ियों को जगह दी।

WTC Final 2023 Ind vs Aus: भारतीय टेस्ट टीम के खिलाड़ी (सोर्स-एपी फोटो)

