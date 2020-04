कोरोनावायरस के कारण दुनिया के 200 से ज्यादा देश लॉकडाउन हैं। भारत में भी इसे 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के कारण हर देश की अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस मामले में पाकिस्तान की हालत पहले से ही खस्ता है। इस महामारी ने तो उसकी कमर ही तोड़ दी है। यही वजह है कि पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर बार-बार पाकिस्तान और भारत के बीच वनडे सीरीज कराने की बात कह रहे हैं, ताकि उससे हुई कमाई को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सके।

हालांकि, भारत की ओर से पहले आईपीएल के पूर्व कमिश्नर राजीव शुक्ला, फिर कपिल देव और अब सुनील गावस्कर उनकी इस मांग को खारिज कर चुके हैं। गावस्कार ने तो यहां तक कह दिया कि लाहौर में बर्फबारी हो सकती है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं।

हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का यह पूर्व तेज गेंदबाज कहां मानने वाला था। गावस्कर के बयान पर अख्तर ने ट्वीट किया। अख्तर ने लिखा, अच्छा सनी भाई, हमारे यहां पिछले साल लाहौर में बर्फबारी हुई थी, इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है। अख्तर के इस ट्वीट पर भारतीय फैंस उन्हें जमकर लताड़ लगा रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के कुछ फैंस भी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

Pason Khan ने लिखा, एक भिखारी हमेशा भिखारी ही रहता है। ihsan akbar ने लिखा, क्या — आदमी हो यार तुम अगर कुछ करने को नहीं तो मुंह बंद रखो कम से कम अपना। @mallikaarjunt ने शोएब को सवाल जवाब के अंदाज में उत्तर दिया, शोएब : हमारे लिए दवाई भेजो… प्लीज!!! सनी: कौन सी??? शोएब: वही मुश्किल स्पेलिंग वाली दवाई…। सनी: कौनसी??? शोएब : हैदरकी…गोरीक्वीन…!!! बता दें कि पाकिस्तान ने भारत से हाईड्रॉक्सीक्लोरोक्ववीन दवा देने की मांग की है।



@SudeepKkushwaha ने लिखा, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। सॉरी। @Bsharma7 ने लिखा, शोएब अख्तर को समझ ही नहीं आया कि गावस्करजी ने बोला है कि लाहौर में बर्फबारी हो सकती है, लेकिन भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच नहीं। इस पर @joshisohan1 ने जवाब दिया, अब इन्हें गोलाबारी की जरूरत है।

