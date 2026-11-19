न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को शामिल नहीं किया गया जिसको लेकर काफी बातें की जा रही है। कई पूर्व क्रिकेटरों ने भारतीय टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर सवाल उठाए। इसमें सुनील गावस्कर भी शामिल रहे और उन्होंने जडेजा व सिराज को अंतिम ग्यारह में जगह नहीं दिए जाने पर अपना रिएक्शन दिया।

जब खिलाना नहीं था तो लाए ही क्यों

जडेजा के बारे में बात करते हुए सुनील गावस्कर ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि वेलिंगटन टेस्ट के लिए भारत ने अधिक अनुभवी रविंद्र जडेजा की जगह सुंदर को क्यों चुना। गावस्कर ने वाशिंगटन सुंदर की हालिया मैच प्रैक्टिस की कमी पर भी सवाल उठाए क्योंकि वह भारत के लिए किसी भी वनडे या टी20 मैच में नहीं खेले थे। गावस्कर ने जडेजा के बारे में कहा कि अगर आप उन्हें खिलाने ही नहीं वाले थे तो उन्हें न्यूजीलैंड क्यों लाए। उनके पास जो अनुभव है उसे देखते हुए यह चयन समझ से परे है क्योंकि गेंदबाजी करते समय वह एक अलग तरह का विकल्प दे सकते थे।

गावस्कर ने आगे कहा कि हो सकता है कि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी लाइन-अप में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जिसमें डेवोन कॉनवे, टॉम लैथम, रचिन रविंद्र शामिल हैं और यही एक कारण समझ आता है कि उन्होंने जडेजा की जगह वाशिंगटन सुंदर को चुना। हालांकि

वाशिंगटन सुंदर ने भी हाल के दिनों में ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है इसलिए कह सकते हैं कि वह थोड़े ‘रस्टी’ (लय से बाहर) हैं। उन्होंने कोई भी वनडे या टी20 मैच नहीं खेला है। ऐसे में ये 2 सीनियर खिलाड़ियों के लिए थोड़ा मुश्किल है। उन खिलाड़ियों के लिए मुश्किल है जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए इतना कुछ दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह फैसला भारत के काम आएगा।

सिराज ने भारत को कभी नहीं किया निराश

सिराज के बारे में बात करते हुए जडेजा ने कहा कि मुझे लगा था कि आखिरी वनडे खेलने के बाद वे उसे टेस्ट टीम में भी खिलाएंगे, लेकिन यह हैरानी की बात है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी भारत को निराश किया है। उनकी गेंदबाजी में कोई खराबी नहीं है। उनका रिदम अच्छा है और हाल ही में उन्होंने जितना भी क्रिकेट खेला है उसे देखते हुए वे ठीक रहे हैं। उन्हें क्यों नहीं चुना गया, यह मुझे नहीं पता। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि उनकी जगह जिन खिलाड़ियों को चुना गया है, वे अच्छा प्रदर्शन करें।

युजवेंद्र चहल ने 3 विकेट लेकर टी20 में पूरे किए 400 विकेट; निशांत सिंधू का ऑलराउंड प्रदर्शन, हरियाणा को मिली जीत

SMAT 2026-27: युजवेंद्र चहल ने तमिलनाडु के खिलाफ 3 विकेट लिए और इसके बाद वो भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)