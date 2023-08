देश के लिए खेलते हुए क्यों फेल हो जाते हैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट के सूरमा, सुनील गावस्कर ने बताई अंतरराष्ट्रीय स्तर की चुनौती

सुनील गावस्कर ने अपने कॉलम में लिखा कि फ्रेंचाइजी लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करने और देश के लिए खेलने में बहुत फर्क है।

tanisktomar Tanisk Tomar Edited by Written by

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर बल्लेबाज सुनील गावस्कर (सोर्स-एपी फोटो)

