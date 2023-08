भारत से ज्यादा दबाव किसी भी टीम पर नहीं होगा, सुनील गावस्कर का एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर बयान

सुनील गावस्कर ने कहा कि भारतीय टीम वर्तमान में दबाव का अनुभव कर रही है क्योंकि हर कोई चाहता है कि वह एशिया कप और विश्वकप जीते।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर बल्लेबाज सुनील गावस्कर (सोर्स-एपी फोटो)

अपने जमाने के दिग्गज सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने मंगलवार को कहा कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पर अपेक्षाओं का भारी बोझ होगा। भारत एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को पाल्लेकेले में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। गावस्कर ने क्रिकेट प्रशासक अमृत माथुर की किताब ‘पिचसाइड: माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट’ के विमोचन के अवसर पर कहा,‘‘ मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई भी अन्य क्रिकेट टीम ऐसी है जिस पर भारतीय टीम से ज्यादा अपेक्षाओं का बोझ है, क्योंकि भारतीय टीम जो भी मैच खेलती है तो भारत ही नहीं विश्व भर के उसके प्रशंसक और क्रिकेट प्रेमी यह उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि भारत जीते।’’ हर कोई चाहता है कि भारत एशिया कप और विश्वकप जीते सुनील गावस्कर ने कहा,‘‘ खेलों में हम जानते हैं कि कुछ अवसर पर आपको जीत मिलती है तो कुछ अवसरों पर नहीं मिलती। टीम पर दबाव स्पष्ट रूप से हो सकता है और मुझे लगता है कि भारतीय टीम वर्तमान में इस तरह के दबाव का अनुभव कर रही है क्योंकि हर कोई चाहता है कि वह एशिया कप और विश्वकप जीते।’’ Also Read Asia Cup: विराट कोहली हैं हर किसी की पसंद, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस चाहते हैं पड़ोसी मुल्क आकर खेले भारत प्रशंसकों को दबाव को समझना होगा भारत के पूर्व कप्तान ने कहा कि प्रशंसकों को दबाव स्थितियों के बारे में समझना होगा, जिनमें टीम खुद को पाती है। गावस्कर ने कहा, ” क्रिकेट प्रशंसक के तौर पर हमें थोड़ी अधिक समझ दिखाने की जरूरत है। ऐसे भी दिन आएंगे जब टीम अपनी क्षमता के अनुरूप नहीं खेल पाएगी और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अगर ऐसे दिन आएंगे, तो वे लीग स्टेज में होंगे, न कि नॉकआउट स्टेज में।” टीम के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गावस्कर ने ब्रेबोर्न स्टेडियम में कहा कि लोगों की दुआ एथलीटों के लिए काम आती है, जैसा कि कुछ रात पहले नीरज चोपड़ा के मामले में हुआ था, जब वह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्होंने कहा, “हम सभी भारत के लिए न केवल विश्व कप, बल्कि एशिया कप भी जीतने की प्रार्थना करेंगे। स्पोर्ट्स फॉलो करने वाले देश के तौर पर हमने नीरज चोपड़ा के जीतने के लिए प्रार्थना की। हम उन्हें देखने के लिए जगे रहे। हम दिल से आशा और प्रार्थना कर रहे थे कि वह जीतेंगे और उन्होंने जीत हासिल की। मैं आप सभी से यही अनुरोध करता हूं कि अन्य भारतीय खेल प्रेमियों को भी ऐसा करने के लिए कहें ताकि हमारी टीम एशिया कप के साथ-साथ विश्व कप भी जीत सके।”

Follow us on



instagram

telegram