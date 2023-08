अगले 15 साल में खेल से होगी भारत की पहचान; नीरज चोपड़ा, प्रज्ञानंदा, एचएस प्रणॉय की सफलता के बाद बोले सुनील गावस्कर

सुनील गावस्कर बुडापेस्ट में नीरज चोपड़ा को विश्व चैंपियन बनते देखकर खुशी से झूम उठे थे।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर बल्लेबाज सुनील गावस्कर (सोर्स-एपी फोटो)

अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा, शतरंज के उदीयमान खिलाड़ी आर प्रज्ञाननंदा और बैडमिंटन स्टार एचएस प्रणॉय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए सोमवार को कहा कि भारत को अगले 10-15 वर्षों में खेल राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। नीरज चोपड़ा रविवार को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने जबकि 18 वर्षीय प्रज्ञाननंदा ने पिछले सप्ताह विश्व कप के फाइनल में जगह बना कर इतिहास रचा। एचएस प्रणॉय ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और इस दौरान विश्व के नंबर एक खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसेन को हराया। सुनील गावस्कर ने एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से कहा,‘‘ इससे पहले आपने देखा होगा कि केवल कुछ खेलों पर ही चर्चा होती थी और इन्हीं खेलों को मीडिया में कवरेज मिलती थी, लेकिन अब सभी खेलों को लेकर चर्चा होती है और इन खेलों को भी पर्याप्त कवरेज मिलती है। हमें इन खेलों में नए स्टार खिलाड़ी मिल रहे हैं।’’ नीरज चोपड़ा को विश्व चैंपियन बनते देखकर खुशी से झूम उठे थे गावस्कर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर बुडापेस्ट में नीरज चोपड़ा को विश्व चैंपियन बनते देखकर खुशी से झूम उठे थे। उन्होंने कहा,‘‘ मुझे याद है कि जब उन्होंने (चोपड़ा) ‘aक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता तब भारत और इंग्लैंड के बीच श्रृंखला चल रही थी। मैं इंग्लैंड से देख रहा था और जैसे ही चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता तो मैं गीत गाने लगा, ‘ मेरे देश की धरती सोना उगले… कल भी मुझे ऐसा ही एहसास हुआ।’’ नीरज चोपड़ा को लेकर क्या बोले सुनील गावस्कर गावस्कर ने कहा,‘‘हमने दो साल पहले नीरज को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतते हुए देखा था। विश्व चैंपियनशिप में पिछले साल उन्होंने रजत पदक जीता, लेकिन उनके लिए स्वर्ण पदक जीतना महत्वपूर्ण था और वह इसमें सफल रहे।’’ दूसरी तरफ बैडमिंटन में प्रणॉय सेमीफाइनल में पहुंचे और उन्होंने विक्टर एक्सेलसेन को हराया। अगर आप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को खेल राष्ट्र मानते हो तो मुझे लगता है कि 10-15 वर्षों में भारत को भी खेल राष्ट्र कहा जाएगा।’’ Also Read नीरज चोपड़ा का ओलंपिक गोल्ड जीतने और वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना पूरा, गोल्डन ब्वॉय की अब भी बाकी रह गई है यह ख्वाहिश प्रज्ञाननंदा को लेकर क्या बोले सुनील गावस्कर उन्होंने प्रज्ञाननंदा की प्रशंसा करते हुए कहा,‘‘ वह उपविजेता रहा। वह अभी केवल 18 वर्ष का है और भविष्य में कई खिताब जीत सकता है।’’ पूर्व भारतीय कप्तान ने क्रिकेट पर बात करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंदिता के बीच श्रीलंका को कम करके नहीं आंकना चाहिए। भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंदिता में श्रीलंका को न भूलें गावस्कर ने कहा,‘‘ एशिया कप में हम भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंदिता को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि श्रीलंका भी इस टूर्नामेंट में है। इन तीनों देशों के बीच की प्रतिद्वंदिता हमेशा खास होती है।’’ उन्होंने विश्व कप के सेमीफाइनल की दावेदार टीमों के बारे में बताने से इनकार कर दिया। गावस्कर ने कहा,‘‘ मेरी दिलचस्पी केवल भारत में है। मुझे दूसरी टीमों को लेकर कोई चिंता नहीं है।’’

Follow us on



instagram

telegram