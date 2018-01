IND vs SA: हार्दिक पंड्या पर भड़के सुनील गावस्कर, बोले- उनकी गलती माफी लायक नहीं

दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले जा रहे सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे दिन जहां विराट कोहली की शानदार 153 रनों की पारी सुर्खियों में रही वहीं हार्दिक पंड्या के रन आउट होने के तरीके पर भी क्रिकेट दिग्गजों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। हुआ ये कि बल्लेबाजी के दौरान 68वें ओवर में हार्दिक पंड्या बेहद लापरवाह तरीके से रन आउट हो गए। टीम का स्कोर उस समय 209 रन था और एक सम्मानजनक स्कोर के लिए कप्तान विराट कोहली को दूसरे छोर पर उनकी जरुरत थी। लेकिन पंड्या के लापरवाही से रन आउट होते हुए कप्तान का साथ छोड़ पवेलियन का रुख कर लिया। पंड्या की इस लापरवाही से लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाने वाले पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर कीफी नाराज हो गए हैं। सुनील गावस्कर ने कहा है कि उनकी ‘यह हरकत माफ करने लायक नहीं है।’

दरअसल 68वें ओवर में हार्दिक पंड्या ने एक रन लेने की कोशिश की, लेकिन विराट कोहली के वापस भेजने पर वह क्रीज पर आराम से टहलते हुए पहुंचे और उनका पैर व बैट दोनों ही हवा में था। पंड्या को आराम से लौटता देख फील्डर ने कोई गलती नहीं की और उनके क्रीज में पहुंचने से पहले ही गिल्लियां बिखेर दीं।

Today Hardik Pandya proved he is more dumber than Alia Bhatt. #SAvIND pic.twitter.com/xcpjuHDKDA

— Waѕiyullah Budye (@WasiyullahB) January 15, 2018