रविवार को बांग्लादेश को हराकर भारतीय टीम ने निदास ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। इस टूर्नामेंट में शिखर धवन बल्ले से तो वॉशिंगटन सुंदर ने गेंद से भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के अलावा एक और चीज इस टूर्नामेंट में जमकर खुर्खियां बटोरने में कामयाब रही। जी हां, हम बात कर रहे हैं नागिन डांस की। बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुस्तुफिजुर रहीम ने श्रीलंका के खिलाफ पहली बार नागिन डांस कर जीत का जश्न मनाया था और इसके बाद लगातार खिलाड़ी इसी अंदाज में खुशी सेलिब्रेट करते नजर आए। भारत और बांग्लादेश के बीच रविवार को खेले जा रहे फाइनल मुकाबले में भी रोहित शर्मा के शॉट्स को देख श्रीलंकाई फैन्स स्टेडियम में नागिन डांस करते नजर आए। वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्‍कर भी मैच के दौरान कमेंट्री बॉक्स में नागिन डांस करते नजर आए। रोहित शर्मा ने रुबेल हुसैन की गेंद पर चौका जड़ा तो गावस्कर अपने आपको रोक नहीं पाए और कमेंट्री बॉक्‍स में ब्रेट ली के सामने नागिन डांस करने लगे।

सुनील गावस्‍कर की इस हरकत से बांगलादेशी फैन्स के अंदर काफी गुस्सा है। उन्हें लग रहा है कि गावस्कर ने ऐसा कर उनकी टीम और खिलाड़ियों का मजाक बनाया है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कुछ फैन्स को खूब गालियां दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर श्रीलंकन फैन्स के सामने जैसे ही बड़े स्क्रीन पर गावस्कर का यह वीडियो आया, उन्होंने भी नागिन डांस करना शुरू कर दिया।

Naagin dance performed by our Cricket experts…Take a bow #SunilGavaskar Sir !! #INDvBAN #NidahasOnDSport #NidahasTrophy2018Final #SunilGavaskar pic.twitter.com/piad8GikZJ

बारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया निदास ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। अंतिम ओवर तक कौन सी टीम जीतेगी इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। यह मैच भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के लिए बेहद खास रहा, उन्होंने 8 गेंदों में 29 रनों की पारी खेलकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया।

