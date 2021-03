भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर को टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू के 50 साल पूरे होने पर शनिवार को यहां सम्मानित किया गया। 71 साल के गावस्कर को बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन लंच ब्रेक में स्मृति के तौर पर एक कैप दिया। बीसीसीआई ने ट्वीट किया,‘‘टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के 50 साल आज पूरे होने का जश्न।’’

शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इसकी तस्वीर डाली। उन्होंने लिखा ,‘‘सुनील गावस्कर जी के भारत के लिये टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के 50 साल पूरे होने का जश्न। सभी भारतीयों के लिए यह बड़ा पल और हम दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका जश्न मना रहे हैं।’’ गावस्कर ने 1971 से 1987 के बीच भारत के लिए 125 टेस्ट और 108 वनडे खेलकर क्रमश: 10122 और 3092 रन बनाए। वे 1983 की विश्व कप विजेता टीम के भी सदस्य थे।

Celebrating 50 years of Sunil Gavaskar’s Test debut

The cricketing world paid tribute to the legendary former India Captain Mr. Sunil Gavaskar on the occasion of his 50th anniversary of his Test debut for India. @Paytm #INDvENG

Full video https://t.co/k97YiyvcmR pic.twitter.com/za4Soq0yMh

— BCCI (@BCCI) March 6, 2021